Тимошенко инициирует создание нацкомиссии по расследованию коррупции чиновников из "старой власти"

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступает за создание национальной комиссии по расследованию коррупционных преступлений чиновников, связанных "со старой властью".

"Я советую новому президенту создать национальную комиссию по расследованию уголовных, коррупционных преступлений старой власти и сделать ее надгосударственным органом для того, чтобы привлечь все силы страны и немедленно привлечь виновных к ответственности", - сказала Ю.Тимошенко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Политик подчеркнула, что команда "Батькивщины" готова к конструктивному сотрудничеству в этом направлении.