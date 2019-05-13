Политика

11:52 13.05.2019

Тимошенко инициирует создание нацкомиссии по расследованию коррупции чиновников из "старой власти"

1 мин читать
Тимошенко инициирует создание нацкомиссии по расследованию коррупции чиновников из "старой власти"

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступает за создание национальной комиссии по расследованию коррупционных преступлений чиновников, связанных "со старой властью".

"Я советую новому президенту создать национальную комиссию по расследованию уголовных, коррупционных преступлений старой власти и сделать ее надгосударственным органом для того, чтобы привлечь все силы страны и немедленно привлечь виновных к ответственности", - сказала Ю.Тимошенко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Политик подчеркнула, что команда "Батькивщины" готова к конструктивному сотрудничеству в этом направлении.

Теги: #комиссия #расследования #тимошенко #коррупция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:53 13.05.2019
Тимошенко предложила начать дискуссию о создании новой коалиции в Раде и нового правительства

Тимошенко предложила начать дискуссию о создании новой коалиции в Раде и нового правительства

12:33 08.05.2019
Зеленский и Фриланд обсудили планы по борьбе с коррупцией в Украине и поиск мирного урегулирования конфликта на Донбассе

Зеленский и Фриланд обсудили планы по борьбе с коррупцией в Украине и поиск мирного урегулирования конфликта на Донбассе

14:14 07.05.2019
Зеленский на встрече с Ханом назвал приоритетами победу над коррупцией, демонополизацию в энергетике и деолигархизацию в СМИ

Зеленский на встрече с Ханом назвал приоритетами победу над коррупцией, демонополизацию в энергетике и деолигархизацию в СМИ

12:55 04.05.2019
Бывший замглавы СБ Беларуси Втюрин задержан при получении взятки от российской компании

Бывший замглавы СБ Беларуси Втюрин задержан при получении взятки от российской компании

12:28 04.05.2019
Гендиректор "Белтелекома" задержан за получение взятки от гражданина России - КГБ Белоруссии

Гендиректор "Белтелекома" задержан за получение взятки от гражданина России - КГБ Белоруссии

12:24 02.05.2019
Кабмин ввел заместителя госсекретаря правительства в состав комиссии по конкурсному отбору руководителей госпредприятий

Кабмин ввел заместителя госсекретаря правительства в состав комиссии по конкурсному отбору руководителей госпредприятий

11:40 30.04.2019
Тимошенко требует отставки Ревы с должности министра соцполитики за его высказывание о жителях "ЛДНР"

Тимошенко требует отставки Ревы с должности министра соцполитики за его высказывание о жителях "ЛДНР"

10:23 27.04.2019
Тимошенко: надо дать возможность президенту выполнять свои полномочия, определенные Конституцией

Тимошенко: надо дать возможность президенту выполнять свои полномочия, определенные Конституцией

16:59 25.04.2019
Зеленский искренне настроен на борьбу с коррупцией в Украине - глава МИД Литвы

Зеленский искренне настроен на борьбу с коррупцией в Украине - глава МИД Литвы

16:44 25.04.2019
Зеленский искренне настроен на борьбу с коррупцией в Украине - глава МИД Литвы

Зеленский искренне настроен на борьбу с коррупцией в Украине - глава МИД Литвы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В "Народном фронте" считают, что Зеленский должен принести присягу не в день траура 19 мая - Бурбак

Тимошенко предложила начать дискуссию о создании новой коалиции в Раде и нового правительства

Рада на этой неделе определит дату инаугурации новоизбранного президента Украины – Парубий

Парубий поручил профильному комитету срочно рассмотреть проекты постановлений об отмене голосования за языковой закон

Мэй может в среду объявить о дате своей отставки, считают консерваторы

ПОСЛЕДНЕЕ

В "Народном фронте" считают, что Зеленский должен принести присягу не в день траура 19 мая - Бурбак

Рада на этой неделе определит дату инаугурации новоизбранного президента Украины – Парубий

Парубий поручил профильному комитету срочно рассмотреть проекты постановлений об отмене голосования за языковой закон

"Самопомич" не против досрочных выборов в Раду, но по новым правилам – Садовый

Мэй может в среду объявить о дате своей отставки, считают консерваторы

Трамп подтвердил, что не намерен менять свою позицию по тарифам на китайские товары

Главы МИД ЕС обсудят Украину с Россией, проблему СВПД

В "Батькивщине" требуют проведения скорейшей инаугурации Зеленского

Лидеры США и Китая могут встретиться на полях саммита G20 в Осаке

Нардеп Лещенко намерен в понедельник обнародовать материалы по Джулиани, Луценко и страницу из "черной бухгалтерии" Партии регионов с фамилией Манафорта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА