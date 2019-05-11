Политика

19:19 11.05.2019

Рада может обратиться в международные организации из-за давления РФ на коренные народы

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Рада может обратиться в международные организации из-за давления РФ на коренные народы

Верховная Рада может обратиться в международные институции в связи с давлением Российской Федерации на коренные народы в РФ.

"В повестку дня заседания парламента 14 мая может быть включен проект постановления №10125 "Об обращении Верховной Рады к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, национальным парламентам государств мира об осуждении нарушения прав коренных народов в Российской Федерации", соавторами которого являются народные депутаты фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров, Оксана Юринец, Артур Герасимов и их коллеги из других фракций", - сообщает сайт партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" в субботу.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, есть потребность обратить внимание международных организаций, парламентских ассамблей и национальных парламентов на необходимость усилить внимание к нарушениям прав коренных народов России и "требовать от Российской Федерации прекратить эти нарушения".

Речь идет, в частности, о системных нарушениях прав народов Северного Кавказа, Идель-Урала, Сибири и других регионов России.

"Начиная с 2014 года Российская Федерация, одновременно с вооруженной агрессией против Украины, усилила политическое и ассимилирующее давление на коренные народы России", - говорится в пояснительной записке.

В документе отмечается, что проявлениями такой политики стали преследования представителей коренных народов России за их политические убеждения, в том числе в связи с их позицией о вооруженной агрессии России против Украины и аннексии Крыма, а также отсутствие справедливого и прозрачного расследования похищений, убийств и покушений на людей, которые отстаивают гражданские и политические права коренных народов РФ, запрет деятельности национальных обществ, организаций и движений или объявление их экстремистскими.

Соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте Верховной Рады 5 марта 2019 года.

Теги: #рф #рада #коренные_народы
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