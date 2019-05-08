Порошенко на встрече с Фриланд призвал Канаду поддержать усиление санкций против РФ в ответ на "паспортные" указы

Президент Украины Петр Порошенко и министр иностранных дел Канады Христя Фриланд на встрече в Киеве обсудили ухудшение ситуации на Донбассе, очередные провокации России и возможность усиления санкций против РФ.

"Стороны обсудили ухудшение ситуации на Донбассе в контексте очередных провокационных действий Москвы. Петр Порошенко призвал Канаду поддержать усиление санкций против России в ответ на так называемые паспортные указы", - сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

Он указал на важность разворачивания миротворческой миссии под эгидой ООН на временно оккупированной части Донбасса, включая неконтролируемый участок государственной границы между Украиной и Россией.

Отдельное внимание уделялось освобождению 24 моряков и всех украинских заложников, незаконно удерживаемых Россией.

П.Порошенко поблагодарил Канаду, в частности на уровне Большой семерки, за всестороннюю поддержку в вопросах проведения реформ и противодействия российской агрессии, а также за введение в марте в координации с ЕС и США так называемого азовского пакета санкций.

Президент отметил роль Канады и в развитии оборонного потенциала Вооруженных сил Украины. "Обсуждались потенциальные направления углубления безопасности сотрудничества между Киевом и Оттавой, а также поддержка Канадой возможности получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО", - сказано в сообщении.

Кроме того, П.Порошенко сообщил главе МИД Канады о повышении денежного обеспечения украинских военнослужащих, защищающих украинскую землю на линии столкновения. "Сегодня нет военнослужащего, который будет получать меньше 27,6 тыс. грн. В среднем денежное обеспечение будет более 30 тыс. грн. Как я и обещал, почти тысячу гривень в день будет получать украинский военнослужащий на фронте", - рассказал он.

В свою очередь, Х.Фриланд поздравила свободный и демократичный характер президентских выборов в Украине и отметила личную роль в этом главы государства П.Порошенко.