Политика

13:52 07.05.2019

Еврокомиссар Хан: Украине важно продолжить реализацию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом

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Еврокомиссар Хан: Украине важно продолжить реализацию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом

Европейский комиссар по вопросам Европейской политики соседства Йоханнес Хан доволен проведенными в Киеве встречами с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

"Хорошие встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом и главой МИД Павлом Климкиным сегодня в Киеве. Важно продолжить реализацию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и обеспечить поддержку макрофинансовой помощи МВФ и ЕС. Борьба с коррупцией является ключевой в этом отношении", - написал Й.Хан на своей странице в Твиттере во вторник.

Еврокомиссар также отметил, что хорошее сотрудничество между всеми украинскими властями до парламентских выборов имеет важное значение.

Теги: #гройсман #ес #йоханнес_хан #украина #климкин
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