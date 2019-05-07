Еврокомиссар Хан: Украине важно продолжить реализацию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом

Европейский комиссар по вопросам Европейской политики соседства Йоханнес Хан доволен проведенными в Киеве встречами с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

"Хорошие встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом и главой МИД Павлом Климкиным сегодня в Киеве. Важно продолжить реализацию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и обеспечить поддержку макрофинансовой помощи МВФ и ЕС. Борьба с коррупцией является ключевой в этом отношении", - написал Й.Хан на своей странице в Твиттере во вторник.

Еврокомиссар также отметил, что хорошее сотрудничество между всеми украинскими властями до парламентских выборов имеет важное значение.