Помпео подтвердил готовность к сотрудничеству с Россией по некоторым проблемам

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов сотрудничать с Россией в решении проблем, в которых интересы двух стран пересекаются.

"Я встречался со своими партнерами, будучи директором ЦРУ, чтобы найти те аспекты, в которых наши интересы пересекаются и по которым мы могли бы достичь прогресса совместно. Это то, чего мы, надеюсь, можем достичь. Но, может быть, нам и не удастся. Посмотрим", - сказал дипломат в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat.

В ответ на вопрос о перспективах сотрудничества с Россией по договору об ограничении стратегических наступательный вооружений (СНВ) он напомнил, что эта проблема обсуждалась президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в их последней телефонной беседе.

"Беседа президентов Трампа и Путина была очень хорошей. Думаю, она может стать основой для формирования команд, чтобы двигаться вперед", - отметил М.Помпео.

По его словам, "президент Трамп глубоко осознает, что нужны два партнера, которые готовы соблюдать договор, поэтому мы должны убедиться, что в отличие от ДРСМД у нас есть система стимулов, которая заставит страны фактически соблюдать договоренности".

"Президент Трамп также знает, что теперь у нас есть третий участник. Эти договоры были заключены десятилетия назад, когда Китай находился в другом состоянии. Теперь он представляет и геостратегическую угрозу. И поэтому президент Трамп очень хотел бы, чтобы Китай был частью любого достигнутого соглашения, и мы постараемся этого добиться", - добавил дипломат.

Журналист спросил М.Помпео, считает ли тот реалистичным заключение многостороннего договора по вопросам контроля над вооружениями или же сначала следует сфокусировать усилия на двухстороннем.

"Думаю, мы можем начать осуждать более широкий вариант. Может быть, будет слишком амбициозным считать, что этого можно достичь за короткое время. До истечения срока действия договора по СНВ осталась пара лет. Может быть, нам придется заниматься им на двусторонней основе. Однако я надеюсь, что в ходе дискуссий мы сможем определить, нет ли способа заняться этим трем странам. Это то, от чего мир выиграет больше всего, и поэтому это результат, к которому мы будем стремиться", - сказал М.Помпео.