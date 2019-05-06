Политика

17:44 06.05.2019

Медведчук заявляет, что продолжает вести с РФ переговоры по освобождению военнопленных украинских моряков

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Медведчук заявляет, что продолжает вести с РФ переговоры по освобождению военнопленных украинских моряков

 Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявляет, что продолжает вести с руководством Российской Федерации переговоры об освобождении 24 членов экипажей трех украинских военно-морских судов, захваченных в плен российскими силовиками в районе Керченского пролива в конце 2018 года.

"Мы не будем прекращать наше взаимодействие с РФ по многим вопросам. Я продолжаю вести переговоры по освобождению 22 моряков и 2 сотрудников СБУ. Веду переговоры не об обмене, а об освобождении. И я вижу реальную возможность это сделать", - написал В.Медведчук в своем аккаунте в соцсети Твиттер в понедельник.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Были задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила всем плененным украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

Лефортовский суд Москвы 17 апреля продлил до конца июля сроки ареста всем 24 украинским морякам.

Теги: #медведчук #пленные #моряки
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