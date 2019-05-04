В Раде будет достаточно голосов для назначения даты инаугурации новоизбранного президента, считает А.Геращенко

Народный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко уверен, что в субботу на консультациях новоизбранного президента Владимира Зеленского с руководителями парламентских фракций будет решен вопрос о дате инаугурации и в парламенте будет достаточно голосов.

"Я уверен, что будет 226 голосов, чтобы назначить постановлением Верховной Рады дату инаугурации. Но нужно понимать, что инаугурация - это и вопрос того, чтобы пригласить много зарубежных лидеров. Например, на инаугурации Порошенко, как мне говорили, было 17 президентов", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в субботу в Киеве.

Комментируя зарегистрированное постановление об инаугурации 19 мая, А.Геращенко отметил, что депутаты могут регистрировать различные постановления, но этот вопрос будет решаться в субботу, после проведения консультаций руководителей фракций с новоизбранным президентом.