Политика

18:20 03.05.2019

В рамках "Восточного партнерства" нужно определить несколько направлений сотрудничества

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В рамках "Восточного партнерства" нужно определить несколько направлений сотрудничества

Представитель Украины при Европейском Союзе, посол Николай Точицкий заявляет, что формат политики "Восточного партнерства" (Украина, Молдова, Грузия, Беларусь, Азербайджан и Армения) должен быть сохранен, но нужно определить несколько направлений сотрудничества, которые будут интересны всем шестерым членам.

"Я уверен в том, что "Восточное партнерство" нужно сохранить. Просто нужно определить несколько, а не пару десятков, направлений с перспективой на 3-5 лет, которые будут интересны всем. Это легко", - сказал Н.Точицкий в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что в данный момент формат сотрудничества трех стран-участниц "Восточного партнерства" с Евросоюзом является более продвинутым. "Так, 21 мая в Киеве пройдет второе неформальное заседание в формате ЕС+3 по вопросам экономики, где наши министры встретятся с европейским комиссаром по вопросам торговли Сесилией Мальмстрем. Да, это формат глубокой и всеохватывающей зоны свободной торговли, но при этом это страны "Восточного партнерства", - сказал посол.

В то же время, он отметил, что рассматривает "Восточное партнерство" как стратегию диалога шести стран и ЕС.

"Мое четкое убеждение заключается в том, что для того, чтобы это было интересно для всех шести, нужно найти то, что интересно всем", - сказал Н.Точицкий.

"Яркий пример такого проекта, который лежит на поверхности – это транспортные коридоры, с которым мы носимся уже несколько лет. Давайте сделаем коридор из Антверпена до Гданьска, от Гданьска по земле до Одессы, из Одессы по Черному морю до Батуми, от Батуми до Баку и дальше. И мы можем затронуть Беларусь, чтобы через Ковель они шли до Одессы. Это то, что нас объединяет! Экономия только от Гданьска до Одессы – 10-12 часов! Вы себе не представляете, что это с точки зрения бизнеса перевозчиков. Это тысячи экономии на одной фуре, и миллионы, а то и миллиарды вообще в транспортных перевозках. Но тут же задействованы не только дороги, тут должна быть создана не только инфраструктура", - пояснил он.

Кроме того, по словам представителя Украины при ЕС, "мы всегда рассматривали "Восточное партнерство" как дополнение к нашим евроинтеграционным процессам".


Полный текст интервью посла Н.Точицкого будет обнародован в новостной ленте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #ес #посол #точицкий #восточное_партнерство
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