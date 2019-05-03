Вопрос транзита российского газа через Украину достаточно комплексный, в нем нужно больше делать, а не говорить – советник Зеленского

Вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины является достаточно комплексным, и для его решения нужно больше делать, а не говорить, отмечает советник избранного президентом Украины Владимира Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк.

"Об этом еще пока рано говорить. Мы понимаем, что его большой риск потери транзита (российского газа – ИФ). Сейчас нужно не говорить, а больше делать", - сказал он журналистам в пятницу в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, обсуждался ли вопрос о заключении договора с РФ на транзит газа на встречах членов команды В.Зеленского с европейскими дипломатами и дипломатическими советниками руководителей ЕС.

"Это непростой вопрос. Много зависит здесь и от позиции американской стороны, позиции по "Северному потоку-2". Это такой достаточно комплексный вопрос, на который обязательно нужно найти решение", - добавил А.Данилюк.

Советник В.Зеленского также напомнил, что в четверг в Брюсселе проходила конференция по вопросам энергетической безопасности, в частности, обсуждался вопрос экспорта сжиженного природного газа из США в ЕС, который является сейчас очень актуальным.

"Мы встречались с американской стороной, обсуждали вопрос энергобезопасности Украины, те вызовы, которые стоят перед нами в этом году, в ближайшее время. Искали возможные решения, у нашей делегации были встречи на достаточно высоком уровне", - указал А.Данилюк.