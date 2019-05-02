Политика

14:05 02.05.2019

У Украины и РФ из "общего" осталась только граница

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У Украины и РФ из "общего" осталась только граница

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский поделился своими мыслями о нынешнем состоянии украинско-российских отношений.

"Долго думал о "много общего" между Украиной и Россией. Реальность такова, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из "общего" у нас осталось только одно – это государственная граница. 2295 километров и 400 метров "общего". И контроль над каждым миллиметром с украинской стороны Россия должна вернуть. Только тогда мы сможем продолжить поиски "общего", - написал он на своей странице в Facebook в четверг.

В.Зеленский отметил, что запрет Россией экспорта нефтепродуктов, открытие пунктов выдачи паспортов жителям оккупированных территорий Украины, удерживание украинцев в плену ни на йоту не приближает урегулирование отношений между странами. "И "братскими" такие отношения точно называть нельзя", - подчеркнул он.

Новоизбранный президент также прокомментировал анонсированный российским федеральным телеканалом НТВ выход шоу "Магия" с ним в роли ведущего, который был снят еще в 2011 году.

"Хочу напомнить, что именно участие в телешоу сделала меня популярным в Украине и, в конце концов, помогла стать избранным президентом Украины. Эфир этого шоу, снятого много лет назад, на мой взгляд, имеет странный вид – у меня нет амбиций сделать политическую карьеру в России", - отметил он.

Еще В.Зеленский добавил, что российские политики освоили новый для себя жанр – общение с ним в публичном пространстве, и его это радует. "Ведь Интернет, как известно, все помнит, и эту дискуссию будут фиксировать миллионы людей во всем мире. Поэтому приглашаю в мир открытости и публичности", - указал он.

Теги: #зеленский #россия #украина
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