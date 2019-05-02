Политика

12:24 02.05.2019

Кабмин ввел заместителя госсекретаря правительства в состав комиссии по конкурсному отбору руководителей госпредприятий

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Кабмин ввел заместителя госсекретаря правительства в состав комиссии по конкурсному отбору руководителей госпредприятий

Кабинет министров ввел нового заместителя государственного секретаря Кабмина Виктора Полищука в состав комиссии по конкурсному отбору руководителей госпредприятий, которыми управляет правительство.

Как свидетельствует соответствующее распоряжение, В.Полищук назначен вместо С.Кушнира, которого вывели из состава комиссии.

Как сообщалось, Кабмин в конце 2018 года сменил замгоссекретаря правительства – уволил по согласованию сторон С.Кушнира и назначил В.Полищука.

Теги: #комиссия #отбор #украина #полищук #госпредприятия #кабмин #конкурс
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