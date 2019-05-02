Политика

12:02 02.05.2019

Посольство США приветствует реорганизацию ГФС в налоговую и таможенную службы

1 мин читать
Посольство США приветствует реорганизацию ГФС в налоговую и таможенную службы

Посольство Соединенных Штатов Америки приветствует реорганизацию Государственной фискальной службы (ГФС) в Государственную налоговую и Гостаможенную службы невзирая на "ненадлежащие судебные решения".

"Прозрачные налоговые и таможенные администрации являются ключевыми для внутреннего международного делового доверия к Украине. Мы поддерживаем усилия Минфина Украины, направленные на реорганизацию и заполнение руководящих должностей в обоих службах, несмотря на ненадлежащие судебные решения", – сказано в сообщении американского посольства в микроблоге Twitter.

Как сообщалось, 23 апреля 2019 года прошел заключительный этап конкурса на должность главы Госналоговой службы, по итогам которого Комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы рекомендовала Кабинету министров назначить на эту должность заместителя министра финансов Сергея Верланова. Однако уже на следующий день Окружной административный суд Киева сообщил о получении заявления об обеспечении иска от экс-главы ГФС Романа Насирова с просьбой запретить Кабинету министров принимать решение относительно назначения главы Государственной налоговой службы (ГНС). При этом в суде отметили, что оценивают его правовые основания.

В то же время конкурс по отбору главы Гостаможенной службы Окружной админсуд Киева заблокировал судебным решением по заявлению нардепа из фракции "Блок Петра Порошенка" Андрей Антонищака.

Теги: #таможня #сша #украина #налоговая #гфс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:49 02.05.2019
Американский СПГ обеспечит энергобезопасность ЕС

Американский СПГ обеспечит энергобезопасность ЕС

12:35 02.05.2019
Украина за 4 мес. увеличила импорт газа на 10%, нарастив его в апреле в 2,3 раза

Украина за 4 мес. увеличила импорт газа на 10%, нарастив его в апреле в 2,3 раза

12:30 02.05.2019
В суд направлено три обвинительных акта по событиям в Одессе 2 мая 2014 года

В суд направлено три обвинительных акта по событиям в Одессе 2 мая 2014 года

12:24 02.05.2019
Кабмин ввел заместителя госсекретаря правительства в состав комиссии по конкурсному отбору руководителей госпредприятий

Кабмин ввел заместителя госсекретаря правительства в состав комиссии по конкурсному отбору руководителей госпредприятий

12:21 02.05.2019
Сайт ГФС частично возобновил работу

Сайт ГФС частично возобновил работу

12:13 02.05.2019
В Мониторинговой миссии ООН предоставили ряд рекомендаций в рамках расследования событий 2 мая в Одессе

В Мониторинговой миссии ООН предоставили ряд рекомендаций в рамках расследования событий 2 мая в Одессе

12:10 02.05.2019
Мининфраструктуры утвердило методику определения платы за доступ операторов связи к транспортной инфраструктуре

Мининфраструктуры утвердило методику определения платы за доступ операторов связи к транспортной инфраструктуре

11:55 02.05.2019
В Мониторинговой миссии ООН в Украине считают: власти не сделали все необходимое для расследования событий 2 мая в Одессе

В Мониторинговой миссии ООН в Украине считают: власти не сделали все необходимое для расследования событий 2 мая в Одессе

11:46 02.05.2019
НБУ в последнюю неделю апреля увеличил выкуп валюты на рынке до $80 млн

НБУ в последнюю неделю апреля увеличил выкуп валюты на рынке до $80 млн

11:25 02.05.2019
Массовые акции в Одессе проходят спокойно, в них участвуют 200 человек

Массовые акции в Одессе проходят спокойно, в них участвуют 200 человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

БПП хочет до выборов создать объединенную проевропейскйю партию

Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для определенных категорий граждан Украины

Барр настаивает: конгрессменам передан лишь слегка отредактированный доклад Мюллера

Жителей ОРДЛО, которые получат паспорт РФ, придется лишать украинских паспортов

Порошенко позвонил Зеленскому и поздравил его с победой, они договорились вскоре встретиться

ПОСЛЕДНЕЕ

БПП хочет до выборов создать объединенную проевропейскйю партию

США используют армию для решения венесуэльской проблемы, если это потребуется

Трамп: Обама знал о российском вмешательстве в выборы, но ничего не предпринял

Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для определенных категорий граждан Украины

Барр настаивает: конгрессменам передан лишь слегка отредактированный доклад Мюллера

Жителей ОРДЛО, которые получат паспорт РФ, придется лишать украинских паспортов

Бежавший из-под домашнего ареста венесуэльский оппозиционер укрылся в испанском посольстве

Вашингтон заборонив американським авіакомпаніям польоти над Венесуелою

В Нур-Султане и Алматы проходят несанкционированные протестные акции

Вашингтон запретил американским авиакомпаниям полеты над Венесуэлой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА