Политика

19:11 30.04.2019

Порошенко позвонил Зеленскому и поздравил его с победой, они договорились вскоре встретиться

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Порошенко позвонил Зеленскому и поздравил его с победой, они договорились вскоре встретиться

Действующий глава Украинского государства Петр Порошенко заявил, что во вторник позвонил новоизбранному президенту страны Владимиру Зеленскому, поздравил его с победой на прошедших в стране президентских выборах, а также сообщил, что собеседники договорились вскоре встретиться и обсудить пути противодействия агрессии РФ в переходный для Украины период.

"Как действующий глава государства только что позвонил Владимиру Зеленскому и поздравил его с официальными результатами выборов, которые сегодня объявила Центральная избирательная комиссия. Сейчас мы должны продемонстрировать всем нашим партнерам единую украинскую позицию в то время, когда раздачей российских паспортов на оккупированных территориях Кремль осуществляет очередной этап гибридной войны против Украины. Таким образом Путин готовит обоснование нового витка военной агрессии под предлогом якобы защиты прав граждан России", - говорится в тексте обращения П.Порошенко, опубликованном на его странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

Пятый президенты Украины выразил убеждение, что Российская Федерация заслуживает существенного ужесточения санкций против нее.

"Этот вопрос будет главным, чему посвящу последние недели своих президентских полномочий. Но продолжить и завершить решение этой проблемы - это уже ответственность нового президента. Поэтому считаю, что мы должны были бы скоординировать наши усилия", - сказал П.Порошенко.

Он также сообщил, что во время телефонного разговора собеседники договорились встретиться в ближайшее время.

"Соперничество на выборах осталось в прошлом. Мы не должны дать (президенту РФ Владимиру – ИФ) Путину ни одного шанса воспользоваться переходным периодом в Украине, нашим демократическим процессом передачи власти. Рассчитываю, что такая позиция найдет поддержку и у избранного президента", - подытожил П.Порошенко.

Как сообщалось, 30 апреля в Центральной избирательной комиссии объявили, что во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей и избран на пост президента Украинского государства. За второго кандидата на пост главы государства - пятого президента Украины Петра Порошенко, - проголосовали 24,45% избирателей.

Теги: #зеленский #порошенко #выборы
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