Политика

14:23 29.04.2019

Рева заявил, что выступает за дифференцированный подход в вопросе выплаты пенсий украинцам в ОРДЛО

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Рева заявил, что выступает за дифференцированный подход в вопросе выплаты пенсий украинцам в ОРДЛО

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что выступает за дифференцированный подход в вопросе выплаты пенсий украинским гражданам, которые проживают во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

А.Рева на своей странице в соцсети Фейсбук отреагировал на телевизионный сюжет BBCо проблемах жителей оккупированных территорий, в котором были процитированы его слова, как он утверждает, вырванные из контекста.

"Все кто был проукраинский, те выехали. А тот, кто хочет получать две пенсии – там и тут, пусть потерпят. Мне их не жаль никого абсолютно. Мне жаль тех солдат и офицеров с семьями, которые убиты там, за этих мразей", – сказал в сюжете министр, отметив, что для того, чтобы эти люди перестали страдать, должна прекратиться война.

В соцсети Фейсбук А.Рева пояснил: "Интервью длилось более получаса. Мы общались по всем проблемам временно оккупированных территорий, в том числе обсуждали причины оккупации. Но когда я посмотрел сюжет ВВС, то сказать, что я был шокирован этим сюжетом – это значит не сказать ничего. Со всего получасового интервью в сюжете была использована только одна моя фраза, которую автор сюжета использовала в качестве иллюстрации якобы моего личного отношения ко всем без исключения гражданам Украины, проживающих на оккупированной территории".

Глава Минсоцполитики подчеркнул, что считает необходимым "объяснить свою позицию относительно данной проблемы украинскому обществу без посредников".

"Хочу подчеркнуть, что я считал и считаю обязанностью правительства помощь жителям оккупированных территорий в получении социальных выплат, включая пенсии. Более того, сегодня всем гражданам Украины, проживающим на временно оккупированных территориях, пенсии по личному обращению выплачиваются на территории, подконтрольной правительству", - написал он.

В то же время он подтвердил, что не все граждане Украины, которые проживают в ОРДЛО, на сегодняшний день получают пенсию от Украинского государства. "Причины для этого разные. Некоторые люди из-за физической немощи не могут пересечь линию разграничения, а некоторые в результате сознательного нежелания ее пересекать из-за страха встречи с украинскими правоохранителями", - отметил министр.

По его словам, вызывают вопросы утверждения, которые часто звучат от общественных активистов, правозащитников и международных партнеров относительно необходимости обеспечить выплату пенсий всем без исключения гражданам Украины, которые проживают в ОРДЛО.

"Лично я считаю, что тем гражданам Украины, кто с оружием в руках воюет против собственной страны, убивает наших солдат и офицеров, платить пенсии недопустимо. Именно эту категорию украинских граждан я считал, считаю и буду считать негодяями, которые сами себя поставили вне правового поля. Я считаю негодяями тех наших сограждан, кто ради двойной пенсии способствовал оккупации украинской земли, а теперь ожидает получения российского паспорта вместе с двойной пенсионной выплатой, анонсированной оккупантами", - написал А.Рева.

Однако министр подчеркнул, что те украинские граждане, "кто сознательно не помогает оккупантам и кто просто стал их заложником", невиновны в сложившейся ситуации. "Я делал и буду делать все от меня зависящее, чтобы помочь этим людям", - добавил он.

"Убежден, что украинская власть должна осуществлять дифференцированный подход к своим гражданам, которые проживают на временно оккупированных территориях. Тем, кто стал заложником ситуации – максимальная поддержка и защита со стороны государства, а тем негодяям, кто сознательно помогает оккупантам, необходимо продемонстрировать силу закона", - резюмировал он.

Теги: #минсоцполитики #рева #соцвыплаты #ордло #донбасс
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