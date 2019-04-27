Российская Федерация не заинтересована в сильной Украине

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Кривонос заявляет, что Россия не заинтересована в сильной Украине, сообщила пресс-служба СНБО.

"РФ не заинтересована в сильной Украине. Цель военного руководства России заключается в том, чтобы вернуть статус сверхдержавы. Для этого им необходимо вернуть в лоно бывшей Российской империи, а сейчас империи Путина, 40 млн славян", - сказал С.Кривонос в эфире программы "Рандеву" на "5-й канал".

С.Кривонос отметил, что России "категорически невыгодно возвращать территории и заканчивать войну, которая, по их плану, должна продолжаться как можно дольше".