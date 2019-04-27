В Германии прокомментировали решение Трампа о торговле оружием

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас (Heiko Maas) заявил, что решение Дональда Трампа отозвать подпись США под Международным договором о торговле оружием наносит удар по усилиям мирового сообщества проводить улучшения в регулировании торговли оружием.

"Мы сожалеем о решении президента США Дональда Трампа выйти из соглашения о торговле оружием. Данное решение препятствует усилиям международного сообщества по более эффективному регулированию этого вопроса", - написал Х.Маас в микроблоге Твиттер в субботу.

Также он добавил, что Германия будет "продолжать настаивать" на усилении правил в этой сфере.

Как сообщалось, президент США Д.Трамп заявил в пятницу, что его администрация не допустит ратификацию Международного договора о торговле оружием.