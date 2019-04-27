В Верховной Раде предлагают ликвидировать "Укроборонпром"

В Верховной Раде группа народных депутатов зарегистрировали законопроект №10248 от 24 апреля 2019 года, в котором предусмотрена возможность ликвидации ГК "Укроборонпром", сообщает сайт парламента.

Среди инициаторов законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно внедрения принципов прозрачности и публичности в сфере формирования и реализации государственной военно-промышленной политики" - Сергей Пашинский, Иван Винник, Татьяна Чорновол, Вадим Кривенко, Андрей Левус, Андрей Тетерук и Юрий Береза.

Как заявляют авторы законопроекта, наблюдается неэффективное управление ГК "Укроборонпром".

"Это влечет за собой невозможность удовлетворения потребностей ВСУ и других военных формирований в продукции оборонного назначения, потере инвестиционной привлекательности предприятий, и в злоупотреблениях со стороны должностных лиц госпредприятий, состоящие в заключении договоров и перечислении бюджетных средств субъектам хозяйствования, которые имеют признаки фиктивности и т.п.", - указано в документе.

Законопроект предусматривает ликвидацию ГК "Укроборонпром" и подчинения предприятий - участников концерна центральному органу исполнительной власти". Также в тексте прописана особая процедура ликвидации предприятий сферы оборонной промышленности.