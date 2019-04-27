Политика

13:40 27.04.2019

Кулеба: Путин хочет дальнейшей эскалации

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Кулеба: Путин хочет дальнейшей эскалации

Президент РФ Владимир Путин демонстрирует стремление РФ к дальнейшей эскалации, считает посол Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба

"Если бы РФ хотела компромисса и урегулировать конфликт, она бы сейчас воздерживалась от эскалации и оставляла новому президенту Украины пространство для дипломатического маневра. Но РФ хочет дальнейшей эскалации и хаотизации Украины, и поэтому продолжает усложнять правила игры", - прокомментировал Д.Кулеба в своем Twitter в субботу заявление В.Путина м о намерении раздавать российское гражданство по упрощенной процедуре всем украинцам.

Теги: #гражданство #россия #украина #путин #рф #кулеба
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