Политика

12:45 26.04.2019

Рада сможет 14 мая разблокировать подписание закона об украинском языке - Парубий

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Рада сможет 14 мая разблокировать подписание закона об украинском языке - Парубий

Верховная Рада Украины на следующем пленарном заседании рассмотрит постановления об отмене голосования за проект закона (№5670-д) о функционировании украинского языка как государственного, которые в настоящее время блокируют подписание принятого закона спикером парламента.

"На следующем пленарном заседании безотлагательно мы рассмотрим все эти постановления. Безотлагательно я подпишу закон о языке. Безотлагательно - и об этом есть договоренность - президент Петр Порошенко подпишет закон. Мы не должны дать ни одного шанса в Конституционном суде поставить под сомнение закон о языке", - заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий на пленарном заседании в пятницу.

Спикер отметил, что в парламенте зарегистрировано уже 4 проекта постановления об отмене результатов голосования во втором чтении и в целом законопроекта об украинском языке.

Между тем он добавил, что регламент отводит 2 суток на внесение народными депутатами таких постановлений.

"Если мы их отменим ранее чем через 2 суток и закон будет подписан ранее чем через 2 суток, это может поставить под сомнение легитимность закона", - пояснил А.Парубий.

В настоящее время эти постановления блокируют подписание спикером принятого в четверг закона о функционировании украинского языка как государственного. А.Парубий сможет его подписать ,если парламент отклонить постановления об отмене закона.

Вместе с тем спикер заверил, что в Верховной Раде с этим не возникнут трудности.

Кроме того, в четверг на вечернем заседании парламент не завершил рассмотрение законопроекта (#8527-д) о внесении изменений в закон о рынке электрической энергии. Пока Рада не завершит работу над ним, регламента не позволяет голосовать за другие инициативы.

Следующее пленарное заседание Верховной Раде состоится 14 мая.

Теги: #парубий #язык #рада #закон
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