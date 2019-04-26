Политика

11:57 26.04.2019

Российская паспортизация Донбасса является "ползучей аннексией и подрывает логику Минских соглашений – постпред Украины в ООН

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Российская паспортизация Донбасса является "ползучей аннексией и подрывает логику Минских соглашений – постпред Украины в ООН

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко назвал решение президента России об упрощенном предоставлении российского гражданства украинцам в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) "ползучей аннексией".

"Незаконный указ президента России полностью подрывает логику Минских соглашений и фактически делает их осуществление практически невозможным. Судите сами: цель Минских соглашений - реинтеграция временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в юридическое, политическое и экономическое пространство Украины. Вместо этого логика этого указа - дезинтеграция и консолидация тотального российского контроля над оккупированной территорией. Разве это не явные признаки ползучей аннексии?", - сказал В.Ельченко на экстренном заседании Совета безопасности ООН.

По его словам, РФ не может больше скрывать присутствие своей регулярной армии на Донбассе и свою руководящую роль в вооруженном конфликте.

При этом он подчеркнул, что изменить ситуацию может только повышение международного давления на Россию.

"Усиление международного давления на Кремль, включая новые целевые санкции против агрессора, должно быть нашей общей задачей. Только так можно вернуть Россию обратно на путь имплементации своих обязательств по Минским соглашениям", - резюмировал В.Ельченко.

Теги: #рф #гражданство #ордло #оон #ельченко
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