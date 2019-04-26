Политика

11:18 26.04.2019

ЦИК приняла протоколы всех 199 окружкомов об итогах второго тура выборов президента Украины

1 мин читать
ЦИК приняла протоколы всех 199 окружкомов об итогах второго тура выборов президента Украины

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) приняла протоколы с "мокрыми печатями" об итогах второго тура выборов президента от всех 199 окружных избирательных комиссий по всей Украине.

"26 апреля 2019 Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах повторного голосования окружных избирательных комиссий всех 199 территориальных избирательных округов", - сообщается на странице ЦИК в соцсети Фейсбук в пятницу.

Сообщается, что после перерыва ЦИК под председательством Татьяны Слипачук приняла для рассмотрения и дальнейшей обработки протоколы окружкомов двух территориальных избирательных округов: №121 (Львовская область), №185 (Херсонская область).

Также Комиссия приняла протокол с пометкой "Уточненный" окружкома ТИО №77.

Кроме того, ЦИК приняла, рассмотрела и объявила протоколы 35 участковых избиркомов о подсчете голосов избирателей во втором туре выборов президента Украины.

"Центральная избирательная комиссия приняла протоколы участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей 101 заграничного избирательного участка", - сказано в сообщении.

В заседании Центральной избирательной комиссии объявлен перерыв.

Теги: #цик #протоколы #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:17 26.04.2019
ЦИК приняла протоколы всех 199 окружкомов об итогах второго тура выборов президента Украины

ЦИК приняла протоколы всех 199 окружкомов об итогах второго тура выборов президента Украины

09:30 26.04.2019
Зеленский улетел на выходные в Турцию, вернется через два дня

Зеленский улетел на выходные в Турцию, вернется через два дня

19:49 25.04.2019
В ЦИК отвергают обвинения в затягивании процесса подведения итогов выборов и отмечают, что даже опережают график

В ЦИК отвергают обвинения в затягивании процесса подведения итогов выборов и отмечают, что даже опережают график

18:10 25.04.2019
Зеленский: ЦИК затягивает оглашение итогов выборов, чтобы Рада отстрочила дату инаугурации и я не мог распустить Раду

Зеленский: ЦИК затягивает оглашение итогов выборов, чтобы Рада отстрочила дату инаугурации и я не мог распустить Раду

18:06 25.04.2019
Зеленский: ЦИК затягивает оглашение итогов выборов, чтобы Рада отстрочила дату инаугурации и я не мог распустить Раду

Зеленский: ЦИК затягивает оглашение итогов выборов, чтобы Рада отстрочила дату инаугурации и я не мог распустить Раду

17:29 25.04.2019
Две трети иностранных инвесторов ждут выборов в Раду для решения о возможных инвестициях – опрос

Две трети иностранных инвесторов ждут выборов в Раду для решения о возможных инвестициях – опрос

17:14 25.04.2019
Две трети иностранных инвесторов ждут выборов в Раду для решения о возможных инвестициях – опрос

Две трети иностранных инвесторов ждут выборов в Раду для решения о возможных инвестициях – опрос

13:40 25.04.2019
Байден включился в президентскую гонку 2020 года

Байден включился в президентскую гонку 2020 года

20:15 24.04.2019
ЦИК приняла протоколы от 184 из 199 окружкомов, отправила один на уточнение

ЦИК приняла протоколы от 184 из 199 окружкомов, отправила один на уточнение

19:12 24.04.2019
ЦИК приняла протоколы от 184 из 199 окружкомов, отправила один на уточнение

ЦИК приняла протоколы от 184 из 199 окружкомов, отправила один на уточнение

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Страны ЕС в СБ ООН критикуют решение РФ упростить предоставление гражданства жителям Донбасса

Франция, Германия и Великобритания в ООН осудили упрощение предоставления российского гражданства украинцам в ОРДЛО

Президент Порошенко призвал ЕС ужесточить санкции против России во время следующего пересмотра этого вопроса в июне

Зеленский: ЦИК затягивает оглашение итогов выборов, чтобы Рада отстрочила дату инаугурации и я не мог распустить Раду

Рада призывает международное сообщество усилить санкции против РФ из-за решения о выдаче паспортов жителям ОРДЛО, от Путина требуют отменить свой указ

ПОСЛЕДНЕЕ

Страны ЕС в СБ ООН критикуют решение РФ упростить предоставление гражданства жителям Донбасса

Франция, Германия и Великобритания в ООН осудили упрощение предоставления российского гражданства украинцам в ОРДЛО

ЕС и Япония поддерживают суверенитет Украины - Туск

Зеленский сообщил, что его команда подготовила законопроект по восстановлению ответственности за незаконное обогащение

Советник Зеленского Абромавичус ожидает конструктива с Кабмином, не рассчитывает на сотрудничество президента с ВР

Советник Зеленского Абромавичус ожидает конструктива с Кабмином, не рассчитывает на сотрудничества президента с ВР

Кривонос не согласится возглавить Генштаб ВСУ или Минобороны в случае такого предложения от Зеленского

Кривонос допускает созыв заседания СНБО Украины в связи с решением РФ о паспортах по результатам Совбеза ООН

Нардеп от "Оппоблока" Долженков заверил, что российские паспорта в ОРДЛО будут выдавать добровольно

Советник Зеленского Абромавичус положительно оценил потенциальные назначения глав налоговой и таможни

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА