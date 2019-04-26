ЦИК приняла протоколы всех 199 окружкомов об итогах второго тура выборов президента Украины

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) приняла протоколы с "мокрыми печатями" об итогах второго тура выборов президента от всех 199 окружных избирательных комиссий по всей Украине.

"26 апреля 2019 Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах повторного голосования окружных избирательных комиссий всех 199 территориальных избирательных округов", - сообщается на странице ЦИК в соцсети Фейсбук в пятницу.

Сообщается, что после перерыва ЦИК под председательством Татьяны Слипачук приняла для рассмотрения и дальнейшей обработки протоколы окружкомов двух территориальных избирательных округов: №121 (Львовская область), №185 (Херсонская область).

Также Комиссия приняла протокол с пометкой "Уточненный" окружкома ТИО №77.

Кроме того, ЦИК приняла, рассмотрела и объявила протоколы 35 участковых избиркомов о подсчете голосов избирателей во втором туре выборов президента Украины.

"Центральная избирательная комиссия приняла протоколы участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей 101 заграничного избирательного участка", - сказано в сообщении.

В заседании Центральной избирательной комиссии объявлен перерыв.