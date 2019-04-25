Советник Зеленского Абромавичус ожидает конструктива с Кабмином, не рассчитывает на сотрудничества президента с ВР

Владимир Зеленский сможет иметь более конструктивное сотрудничество с правительством, чем с действующим парламентом, полагает его советник, экс-министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус.

"За менее чем 24 часа (после победы В.Зеленского на выборах президента – ИФ) Рада захотела обрезать полномочия президента на 80-90%, поэтому какого-то положительного сотрудничества с парламентом трудно будет добиться. Ожидаем больше от правительства какого-то позитива", – сказал он в ходе встречи с Европейской бизнес ассоциацией в четверг.

При этом он отметил, что видит некоторые риски в такой политической борьбе.

"Самые большие риски я вижу в том, что уходящее руководство может "под елку" подложить какую-то свинью – я это вижу через решение судов, в частности, Конституционного суда. Незаконное обогащение, кейс по ПриватБанку… Сейчас уже наши иностранные партнеры побаиваются, что это коснется е-деклараций в целом", – пояснил А.Абромавичус.

В свою очередь, советник В.Зеленского и бывший министр финансов Александр Данилюк заявил, что считает судебную реформу "фейковой", которая очень дорого обойдется стране. В то же время он отметил, что решение КС относительно признания неконстиуционной статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении, а также признание Окружным админсудом Киева национализации ПриватБанка незаконной наносят "определенный вред" и являются следствием отсутствия реформ.