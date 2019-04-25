Герасимов сомневается, что в Раде соберутся подписи за отставку Парубия

Глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Артур Герасимов сомневается, что инициированный в парламенте процесс сбора подписей народных депутатов за отзыв спикера Андрея Парубия с должности увенчается успехом.

"Насобирают ли подписи (за отставку А.Парубия – ИФ)? Что-то я очень сомневаюсь", - сказал он журналистам в кулуарах парламента в четверг.

Вместе с тем А.Герасимов отметил, что БПП выступает против отзыва А.Парубия с должности спикера Верховной Рады.

Кроме того он заявил, что его политическая сила против досрочных выборов в Верховную Раду.

"Потому что сейчас есть определенная турбулентность, которая всегда бывает, когда происходят выборы. И еще сейчас вносить дополнительную турбулентность перевыборами в парламент", - сказал глава фракции.

Между тем он добавил, что "Блок Петра Порошенко" готов к любому развитию событий, в том числе и к досрочным выборам народных депутатов.

Как сообщалось, 23 апреля парламентарий из депутатской группы "Видродження" Валерий Писаренко инициировал сбор подписей под проектом постановления об отзыве с должности председателя Верховной Рады А.Парубия.

В это же день Аппарат Верховной Рады выдал В.Писаренко подписные листы для сбора подписей парламентариев за отзыв с должности спикера А.Парубия.

Согласно регламенту Верховной Рады, необходимо собрать не менее 150 подписей нардепов для рассмотрения на пленарном заседании вопроса об отзыве спикера с должности. Решение об отставке потребует минимум 226 голосов парламентариев.