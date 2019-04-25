Политика

13:53 25.04.2019

Зеленский после вступления в должность проанализирует закон об украинском языке на предмет соблюдения всех прав граждан

1 мин читать
Зеленский после вступления в должность проанализирует закон об украинском языке на предмет соблюдения всех прав граждан

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявляет, что после вступления в должность главы государства принятый парламентом закон об украинском языке будет проанализирован на предмет соблюдения конституционных прав и интересов граждан Украины.

"После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан", - цитирует В.Зеленского его пресс-служба.

Теги: #зеленский #языковой_закон #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:23 25.04.2019
НБУ считает целесообразным для Украины начать переговоры о новой долгосрочной программе с МВФ осенью

НБУ считает целесообразным для Украины начать переговоры о новой долгосрочной программе с МВФ осенью

15:19 25.04.2019
Линкявичюс в Киеве встретился с Зеленским и подтвердил неизменную поддержку Литвой Украины

Линкявичюс в Киеве встретился с Зеленским и подтвердил неизменную поддержку Литвой Украины

15:14 25.04.2019
Новая система здравоохранения в Украине будет развиваться независимо от политических событий

Новая система здравоохранения в Украине будет развиваться независимо от политических событий

15:12 25.04.2019
Законом о языке Рада продлила до 2023 года переходный период имплементации языковой статьи в законе об образовании

Законом о языке Рада продлила до 2023 года переходный период имплементации языковой статьи в законе об образовании

14:57 25.04.2019
Беларусь частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину и Польшу

Беларусь частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину и Польшу

14:50 25.04.2019
НБУ отрицает возможное влияние санкций на курс гривни и инфляцию

НБУ отрицает возможное влияние санкций на курс гривни и инфляцию

14:32 25.04.2019
Кабмин готов за полгода внести в Раду законопроект о защите языков коренных народов и нацменьшинств

Кабмин готов за полгода внести в Раду законопроект о защите языков коренных народов и нацменьшинств

14:31 25.04.2019
Енин пояснил намерение уйти с должности замгенпрокурора политизацией расследования в деле Курченкогейт

Енин пояснил намерение уйти с должности замгенпрокурора политизацией расследования в деле Курченкогейт

14:22 25.04.2019
Литва призывает ужесточить санкции в отношении РФ из-за решения о выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО

Литва призывает ужесточить санкции в отношении РФ из-за решения о выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО

14:18 25.04.2019
НБУ снизил учетную ставку до 17,5% с 26 апреля

НБУ снизил учетную ставку до 17,5% с 26 апреля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Законом о языке Рада продлила до 2023 года переходный период имплементации языковой статьи в законе об образовании

Украинский язык - единственный государственный, но его развитие должно идти путем стимулов и позитивных примеров

Выдача паспортов РФ жителям ОРДЛО является посягательством на суверенитет Украины со стороны России – заявление ЕС

РФ выдачей паспортов жителям ОРДЛО хочет создать возможность для военного вмешательства с целью "защиты"

Россия готова восстанавливать отношения с Киевом, но не в одностороннем порядке – Путин

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинский язык - единственный государственный, но его развитие должно идти путем стимулов и позитивных примеров

Порошенко заявил, что подпишет закон об украинском языке, как только он поступит на подпись

Байден включился в президентскую гонку 2020 года

Выдача паспортов РФ жителям ОРДЛО является посягательством на суверенитет Украины со стороны России – заявление ЕС

РФ выдачей паспортов жителям ОРДЛО хочет создать возможность для военного вмешательства с целью "защиты"

Россия готова восстанавливать отношения с Киевом, но не в одностороннем порядке – Путин

Нардепы из "Оппоблока" инициируют отмену принятого Радой языкового закона

Решение РФ о выдаче паспортов жителям ОРДЛО нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины

НАБУ и САП должны быстро продемонстрировать результат, иначе последует перезагрузка руководства

Позиция Зеленского об уходе генпрокурора Луценко четкая, его мог бы заместить кто-то из активистов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА