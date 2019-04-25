Политика

12:53 25.04.2019

Нардепы из "Оппоблока" инициируют отмену принятого Радой языкового закона

2 мин читать
Нардепы из "Оппоблока" инициируют отмену принятого Радой языкового закона

Глава парламентской фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский и его заместитель Александр Вилкул зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления, которым предлагают отменить решение парламента о принятии в целом законопроекта (№5670-д) о функционировании украинского языка как государственного.

"Подал в Раду проект постановления, который блокирует подписание языкового закона! Таким образом, ни спикер парламента А.Парубий (Андрей Парубий – ИФ), ни президент П.Порошенко (Петр Порошенко – ИФ) не могут подписать этот закон. Соответственно, этот закон не может вступить в силу", - написал А.Вилкул на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Он отметил, что проект постановления подан сразу после голосования языкового закона в сессионном зале. "Вопрос – пойдет ли Парубий на нарушение законодательства, подписав этот закон, без рассмотрения нашего проекта постановления", - добавил А.Вилкул.

Кроме того, согласно информации на сайте Верховной Рады, в четверг спустя чуть более часа после принятия закона об украинском языке народные депутаты Юрий Бойко и Юлий Иоффе (оба - внефракционные), а также Василий Нимченко, Нестор Шуфрич, Юрий Мирошниченко, Михаил Папиев (все из фракции "Оппозиционный блок") также зарегистрировали проект постановления (№5670-д-1) об отмене решения Верховной Рады Украины по языковому закону.

Текстов данных проектов постановления на сайте парламента пока отсутствует.

Регистрация такой инициативы блокирует возможность спикеру парламента подписать принятый закон. Он сможет это сделать после того, как Верховная Рада рассмотрит постановление об отмене и в случае, если отклонит его.

Теги: #языковой_закон #украина #оппоблок #новинский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:53 25.04.2019
Зеленский после вступления в должность проанализирует закон об украинском языке на предмет соблюдения всех прав граждан

Зеленский после вступления в должность проанализирует закон об украинском языке на предмет соблюдения всех прав граждан

13:46 25.04.2019
Первые медицинские закупки прошли по электронным каталогам

Первые медицинские закупки прошли по электронным каталогам

13:46 25.04.2019
АМКУ оштрафовал группу "ТАС" на 55 млн грн за нарушения при покупке "Днепрометиза" и отказал в концентрации

АМКУ оштрафовал группу "ТАС" на 55 млн грн за нарушения при покупке "Днепрометиза" и отказал в концентрации

13:40 25.04.2019
Порошенко заявил, что подпишет закон об украинском языке, как только он поступит на подпись

Порошенко заявил, что подпишет закон об украинском языке, как только он поступит на подпись

13:35 25.04.2019
Выдача паспортов РФ жителям ОРДЛО является посягательством на суверенитет Украины со стороны России – заявление ЕС

Выдача паспортов РФ жителям ОРДЛО является посягательством на суверенитет Украины со стороны России – заявление ЕС

13:32 25.04.2019
РФ выдачей паспортов жителям ОРДЛО хочет создать возможность для военного вмешательства с целью "защиты"

РФ выдачей паспортов жителям ОРДЛО хочет создать возможность для военного вмешательства с целью "защиты"

13:25 25.04.2019
Россия готова восстанавливать отношения с Киевом, но не в одностороннем порядке – Путин

Россия готова восстанавливать отношения с Киевом, но не в одностороннем порядке – Путин

13:07 25.04.2019
Совет общественного контроля при ГБР с 26 апреля прекращает свою работу

Совет общественного контроля при ГБР с 26 апреля прекращает свою работу

12:49 25.04.2019
Решение РФ о выдаче паспортов жителям ОРДЛО нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины

Решение РФ о выдаче паспортов жителям ОРДЛО нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины

12:46 25.04.2019
Рада ратифицировала Договор с Францией о предоставлении до EUR64 млн кредита на проект поставки питьевой воды в Мариуполь

Рада ратифицировала Договор с Францией о предоставлении до EUR64 млн кредита на проект поставки питьевой воды в Мариуполь

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский после вступления в должность проанализирует закон об украинском языке на предмет соблюдения всех прав граждан

Выдача паспортов РФ жителям ОРДЛО является посягательством на суверенитет Украины со стороны России – заявление ЕС

РФ выдачей паспортов жителям ОРДЛО хочет создать возможность для военного вмешательства с целью "защиты"

Россия готова восстанавливать отношения с Киевом, но не в одностороннем порядке – Путин

Решение РФ о выдаче паспортов жителям ОРДЛО нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Байден включился в президентскую гонку 2020 года

НАБУ и САП должны быстро продемонстрировать результат, иначе последует перезагрузка руководства

Позиция Зеленского об уходе генпрокурора Луценко четкая, его мог бы заместить кто-то из активистов

Команда Зеленского рассчитывает на успешный пересмотр программы МВФ в мае

Саакашвили просит глав Верховного и Кассационного административного судов ускорить рассмотрение дел по лишению его гражданства и запрету на въезд в Украину

Порошенко назвал закон об украинском языке историческим, равным восстановлению армии и получению Томоса

Советник Зеленского Абромавичус заявляет о необходимости перезагрузки АМКУ и НКРЭКУ

Рада проголосовала за проведение в Киеве в мае 2020 года сессии ПА НАТО

Глава представительства ЕС в Украине не видит каких-либо угроз для безвиза

ЕС готов поддержать Украину в реформировании судебной системы и перезапуске антикоррупционных органов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА