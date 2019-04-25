Рада приняла закон об украинском языке

Верховная Рада приняла в целом проект закона об украинском языке, который предусматривает обязательное использование государственного языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий законопроект (№5670-д) об обеспечении функционирования украинского языка как государственного во втором чтении и в целом поддержали 278 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

В законе сказано, что его действие не распространяется на сферу частного общения и осуществление религиозных обрядов.

Народные депутаты рассматривали поправки ко второму чтению проекта закона с 28 февраля. Всего внесено / рассмотрено более 2 тыс. правок.