НАБУ и САП должны быстро продемонстрировать результат, иначе последует перезагрузка руководства

Национальное бюро антикоррупционных расследований (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) должны быстро продемонстрировать результат, иначе последует перезагрузка их руководства, сообщил член команды победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк.

"Приоритет номер один - это перезапуск антикоррупционной инфраструктуры. Я участвовал в запуске ее, но последние два года она просто парализована", - сказал он, выступая на мероприятии Европейской бизнес ассоциации "New 5 year challenge: Expectations. Hopes. Concerns" в Киеве в четверг.

"Понятно, что нужно перезапускать агентство по борьбе с коррупцией (НАБУ - ИФ). В его текущем состоянии - оно что есть, что его нет, зто орган для политических преследований", - добавил А.Данилюк.

"Им (НАБУ и САП – ИФ) нужно дать ограниченное время, чтобы они показали результат. Если нет - перезапуск Антикоррупционной прокуратуры.... Сейчас... НАБУ с САП не работает", - сказал А.Данилюк.