Саакашвили просит глав Верховного и Кассационного административного судов ускорить рассмотрение дел по лишению его гражданства и запрету на въезд в Украину

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к главе Верховного суда Украины Валентине Данишевской и главе Кассационного административного суда в составе Верховного суда Михаилу Смоковичу ускорить рассмотрение дел по лишению его украинского гражданства и запрету на въезд в Украину до 2021 года, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" его адвокат Руслан Чернолуцкий.

М.Саакашвили в своих обращениях напоминает, что 7 декабря Кассационный административный суд открыл производство по кассации на решения Львовского окружного админсуда и Львовского апелляционного админсуда, который отказали М.Саакашвили в отмене решения погранслужбы о запрете ему въезда в Украину до 13 февраля 2021 года.

Также экс-президент Грузии просит глав Верховного и Кассационного административного судов ускорить рассмотрение иска о признании незаконности и отмене указа президента Петра Порошенко о лишении М.Саакашвили гражданства Украины, который рассматривается еще с начала 2018 года.

Как сообщалось, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил М.Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

10 сентября 2017 года М.Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал М.Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

12 февраля 2018 года М.Саакашвили был задержан в ресторане в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. В МВД Украины пояснили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями М.Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".