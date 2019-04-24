Парламент должен безотлагательно принять около 10 законов в транспортной сфере, которые приблизят Украину в ЕС

Верховной Раде Украины необходимо безотлагательно принять около десяти законов в сфере транспорта, которые приблизят Украину в Европейский Союз, сообщил сайт правительственного портала вечером в среду

"Со стороны правительства мы готовы обратиться к председателю Верховной Рады (Андрею Парубию – ИФ): давайте в скоординированный способ это сделаем. Мы будем активно настаивать на том, чтобы рассмотрение законопроектов все же состоялся в тот день, когда мы можем рассчитывать на минимум 226 голосов поддержки за каждый из них", - заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на заседании парламентского комитета по вопросам транспорта.

Она отметила, что при наличии политической воли народных депутатов законопроекты можно рассмотреть в течение одного дня.

Кроме того, в правительстве заявили о готовности сотрудничать с депутатами для создания в Украине понятных и прозрачных правил, которые будут поощрять украинский бизнес работать легально, а иностранных партнеров - вкладывать средства в развитие отечественной инфраструктуры.

"Как человек, который координирует деятельность в сфере европейской и евроатлантической интеграции, я настаиваю на том, чтобы актуальные законопроекты в транспортной отрасли были рассмотрены", - отметила И.Климпуш-Цинцадзе.