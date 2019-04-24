Политика

22:33 24.04.2019

Парламент должен безотлагательно принять около 10 законов в транспортной сфере, которые приблизят Украину в ЕС

1 мин читать
Парламент должен безотлагательно принять около 10 законов в транспортной сфере, которые приблизят Украину в ЕС

Верховной Раде Украины необходимо безотлагательно принять около десяти законов в сфере транспорта, которые приблизят Украину в Европейский Союз, сообщил сайт правительственного портала вечером в среду

"Со стороны правительства мы готовы обратиться к председателю Верховной Рады (Андрею Парубию – ИФ): давайте в скоординированный способ это сделаем. Мы будем активно настаивать на том, чтобы рассмотрение законопроектов все же состоялся в тот день, когда мы можем рассчитывать на минимум 226 голосов поддержки за каждый из них", - заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на заседании парламентского комитета по вопросам транспорта.

Она отметила, что при наличии политической воли народных депутатов законопроекты можно рассмотреть в течение одного дня.

Кроме того, в правительстве заявили о готовности сотрудничать с депутатами для создания в Украине понятных и прозрачных правил, которые будут поощрять украинский бизнес работать легально, а иностранных партнеров - вкладывать средства в развитие отечественной инфраструктуры.

"Как человек, который координирует деятельность в сфере европейской и евроатлантической интеграции, я настаиваю на том, чтобы актуальные законопроекты в транспортной отрасли были рассмотрены", - отметила И.Климпуш-Цинцадзе.

 

Теги: #транспорт #принятие #украина #закон #вр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:56 24.04.2019
Начальник отдела ГФС в Киевской области задержан на взятке

Начальник отдела ГФС в Киевской области задержан на взятке

23:02 24.04.2019
Из-за ложного сообщения о минировании Харьковского университета радиоэлектроники эвакуировали 5 тысяч человек

Из-за ложного сообщения о минировании Харьковского университета радиоэлектроники эвакуировали 5 тысяч человек

22:12 24.04.2019
Выдача паспортов РФ жителям Украины противоречит Минским соглашениям

Выдача паспортов РФ жителям Украины противоречит Минским соглашениям

21:54 24.04.2019
Посольство США осуждает выдачу российских паспортов жителям Донецка и Луганска

Посольство США осуждает выдачу российских паспортов жителям Донецка и Луганска

20:36 24.04.2019
Волкер назвал решение России по Донбассу подрывом минских договоренностей

Волкер назвал решение России по Донбассу подрывом минских договоренностей

20:29 24.04.2019
Экстренное заседание СБ ООН по Украине может пройти 25 апреля во второй половине дня

Экстренное заседание СБ ООН по Украине может пройти 25 апреля во второй половине дня

20:26 24.04.2019
В ОБСЕ позитивно восприняли заявление Зеленского о продолжении Минского процесса и работы в "нормандском формате"

В ОБСЕ позитивно восприняли заявление Зеленского о продолжении Минского процесса и работы в "нормандском формате"

17:04 24.04.2019
Украина ждет реакции ЕС на введение упрощенного порядка приема в гражданство РФ жителей ОРДЛО

Украина ждет реакции ЕС на введение упрощенного порядка приема в гражданство РФ жителей ОРДЛО

16:35 24.04.2019
Шефчович объявил о планах скорого проведения трехсторонних переговоров по газу ЕС-РФ-Украина

Шефчович объявил о планах скорого проведения трехсторонних переговоров по газу ЕС-РФ-Украина

13:11 24.04.2019
Премьер Италии поздравил Зеленского с победой на выборах и сообщил, что рассчитывает на углубление сотрудничества между Римом и Киевом

Премьер Италии поздравил Зеленского с победой на выборах и сообщил, что рассчитывает на углубление сотрудничества между Римом и Киевом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Волкер назвал решение России по Донбассу подрывом минских договоренностей

Гриценко считает необходимым созвать СНБО с участием Порошенко и Зеленского в связи с решением РФ о паспортах

Путин ввел упрощенный порядок приема в гражданство РФ жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей

Новый президент может распустить Раду до 16 июня – нардеп из группы "Видродження"

Законопроект о президенте принимать нельзя, поскольку он вредит государству – Гриценко

ПОСЛЕДНЕЕ

Гриценко считает необходимым созвать СНБО с участием Порошенко и Зеленского в связи с решением РФ о паспортах

В Кремле не видят, что Украина планирует сдаваться и повышают ставки – Кулеба о введении упрощенного порядка приема в гражданство РФ жителей ОРДЛО

Окончательная редакция законопроекта о президенте возможна только после консенсуса с командой Зеленского - Садовый

Путин ввел упрощенный порядок приема в гражданство РФ жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей

Патриарх Варфоломей поздравил Зеленского с избранием президентом и подтвердил поддержку Константинополем украинского народа

Точной даты встречи Юнкера и Зеленского пока нет – представитель ЕК

Новый президент может распустить Раду до 16 июня – нардеп из группы "Видродження"

Законопроект о президенте принимать нельзя, поскольку он вредит государству – Гриценко

"Народный фронт" и БПП выступили против отставки Парубия, которую пытаются инициировать в Раде

Рада пойдет на очередные выборы в октябре, досрочные выборы являются незаконными – заявление "Народного фронта" и БПП

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА