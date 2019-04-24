Новый президент может распустить Раду до 16 июня – нардеп из группы "Видродження"

Досрочное прекращение полномочий Верховной Рады Украины нынешнего созыва возможно до 16 июня, утверждает народный депутат из депутатской группы "Видродження" Валерий Писаренко, инициировавший сбор подписей за отставку председателя парламента Андрея Парубия.

"Сегодня есть две даты, которые Конституция определяет. У правоведов есть некоторые расхождения. Но я убежден, что можно говорить о том, что последней датой, когда можно распустить парламент, является 16 июня", - сказал он журналистам в кулуарах парламента в среду.

Нардеп напомнил, что ранее обсуждали 27 мая как крайний срок, когда законодательство позволяет президенту Украины досрочно прекратить полномочия Верховной Рады.

"Есть еще дата 16 июня. Если посчитать до последнего возможного дня, когда следующий парламент должен войти в свои полномочия, вы увидите, что это – 16 июня (дата, до которой можно распустить парламент – ИФ)", - пояснил В.Писаренко

Политик добавил, что конституция Украины предусматривает, что парламент не может быть распущен за 6 месяцев до завершения его полномочий.

Он заявил, что выступает за досрочное прекращение полномочий Рады. В то же время В.Писаренко заверил, что его инициатива по сбору подписей за отставку А.Парубия не имеет отношения к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому. При этом он не смог сказать, какое количество подписей народных депутатов ему уже удалось собрать.

Как сообщалось, 23 апреля народный депутат Украины из группы "Видродження" " Валерий Писаренко инициировал сбор подписей под проектом постановления об отзыве с должности председателя Верховной Рады А.Парубия.

В это же день Аппарат Верховной Рады Украины выдал В.Писаренко подписные листы для сбора подписей парламентариев за отзыв с должности спикера Верховной Рады А.Парубия.

Согласно регламенту Верховной Рады, необходимо собрать не менее 150 подписей нардепов для рассмотрения на пленарном заседании вопроса об отзыве спикера с должности. Решение об отставке потребует минимум 226 голосов парламентариев.

Конституция запрещает досрочно прекращать полномочия Рады в последние 6 месяцев ее каденции. Согласно Основному закону, полномочия Верховной Рады прекращаются в день открытия первого заседания новоизбранного парламента.

Народные депутаты нынешнего, восьмого, созыва Верховной Рады вступили в полномочия 27 ноября 2014 года.