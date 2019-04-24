Политика

13:39 24.04.2019

Новый президент может распустить Раду до 16 июня – нардеп из группы "Видродження"

2 мин читать
Новый президент может распустить Раду до 16 июня – нардеп из группы "Видродження"

Досрочное прекращение полномочий Верховной Рады Украины нынешнего созыва возможно до 16 июня, утверждает народный депутат из депутатской группы "Видродження" Валерий Писаренко, инициировавший сбор подписей за отставку председателя парламента Андрея Парубия.

"Сегодня есть две даты, которые Конституция определяет. У правоведов есть некоторые расхождения. Но я убежден, что можно говорить о том, что последней датой, когда можно распустить парламент, является 16 июня", - сказал он журналистам в кулуарах парламента в среду.

Нардеп напомнил, что ранее обсуждали 27 мая как крайний срок, когда законодательство позволяет президенту Украины досрочно прекратить полномочия Верховной Рады.

"Есть еще дата 16 июня. Если посчитать до последнего возможного дня, когда следующий парламент должен войти в свои полномочия, вы увидите, что это – 16 июня (дата, до которой можно распустить парламент – ИФ)", - пояснил В.Писаренко

Политик добавил, что конституция Украины предусматривает, что парламент не может быть распущен за 6 месяцев до завершения его полномочий.

Он заявил, что выступает за досрочное прекращение полномочий Рады. В то же время В.Писаренко заверил, что его инициатива по сбору подписей за отставку А.Парубия не имеет отношения к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому. При этом он не смог сказать, какое количество подписей народных депутатов ему уже удалось собрать.

Как сообщалось, 23 апреля народный депутат Украины из группы "Видродження" " Валерий Писаренко инициировал сбор подписей под проектом постановления об отзыве с должности председателя Верховной Рады А.Парубия.

В это же день Аппарат Верховной Рады Украины выдал В.Писаренко подписные листы для сбора подписей парламентариев за отзыв с должности спикера Верховной Рады А.Парубия.

Согласно регламенту Верховной Рады, необходимо собрать не менее 150 подписей нардепов для рассмотрения на пленарном заседании вопроса об отзыве спикера с должности. Решение об отставке потребует минимум 226 голосов парламентариев.

Конституция запрещает досрочно прекращать полномочия Рады в последние 6 месяцев ее каденции. Согласно Основному закону, полномочия Верховной Рады прекращаются в день открытия первого заседания новоизбранного парламента.

Народные депутаты нынешнего, восьмого, созыва Верховной Рады вступили в полномочия 27 ноября 2014 года.

Теги: #видродження #розпуск #рада #писаренко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:14 24.04.2019
Новый президент может распустить Раду до 16 июня – нардеп из группы "Видродження"

Новый президент может распустить Раду до 16 июня – нардеп из группы "Видродження"

12:02 24.04.2019
Законопроект о президенте принимать нельзя, поскольку он вредит государству – Гриценко

Законопроект о президенте принимать нельзя, поскольку он вредит государству – Гриценко

10:37 24.04.2019
"Народный фронт" и БПП выступили против отставки Парубия, которую пытаются инициировать в Раде

"Народный фронт" и БПП выступили против отставки Парубия, которую пытаются инициировать в Раде

10:36 24.04.2019
Рада пойдет на очередные выборы в октябре, досрочные выборы являются незаконными – заявление "Народного фронта" и БПП

Рада пойдет на очередные выборы в октябре, досрочные выборы являются незаконными – заявление "Народного фронта" и БПП

21:07 23.04.2019
Порошенко заявил о намерении участвовать в выборах в Раду со сформированной через праймериз командой

Порошенко заявил о намерении участвовать в выборах в Раду со сформированной через праймериз командой

19:54 23.04.2019
Аппарат Рады выдал нардепу Писаренко подписные листы для сбора подписей за отставку Парубия

Аппарат Рады выдал нардепу Писаренко подписные листы для сбора подписей за отставку Парубия

15:58 23.04.2019
В Раде собирают подписи за отставку Парубия

В Раде собирают подписи за отставку Парубия

23:46 22.04.2019
Гройсман заявляет, что пойдет на выборы в Раду с новой политической силой

Гройсман заявляет, что пойдет на выборы в Раду с новой политической силой

15:50 22.04.2019
Украине срочно следует принять закон о стратегических резервах нефти и нефтепродуктов - нардеп

Украине срочно следует принять закон о стратегических резервах нефти и нефтепродуктов - нардеп

14:18 22.04.2019
Рада назначит инаугурацию новоизбранного президента в предусмотренный законом срок - Парубий

Рада назначит инаугурацию новоизбранного президента в предусмотренный законом срок - Парубий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Законопроект о президенте принимать нельзя, поскольку он вредит государству – Гриценко

"Народный фронт" и БПП выступили против отставки Парубия, которую пытаются инициировать в Раде

Рада пойдет на очередные выборы в октябре, досрочные выборы являются незаконными – заявление "Народного фронта" и БПП

В команде Зеленского призвали "Нафтогаз" и Кабмин провести консультации с МВФ и снизить цену газа для населения с 1 мая

Генсек ОБСЕ выступает за отправку на Донбасс совместного миротворческого контингента ООН и ОБСЕ

ПОСЛЕДНЕЕ

Точной даты встречи Юнкера и Зеленского пока нет – представитель ЕК

В команде Зеленского призвали "Нафтогаз" и Кабмин провести консультации с МВФ и снизить цену газа для населения с 1 мая

Генсек ОБСЕ выступает за отправку на Донбасс совместного миротворческого контингента ООН и ОБСЕ

Джо Байден в четверг объявит об участии в президентской гонке в США

Баку сможет помочь Минску с поставками нефти

Президент не может вести переговоры с представителями "ДНР" и "ЛНР", а с Путиным только при участии мощных мировых держав – советник Зеленского

Украине нужно сначала реализовать план сотрудничества с НАТО, чтобы прийти и сказать "мы готовы" – советник Зеленского

Мэй призвала Зеленского вместе работать над сдерживанием России

Фракция БПП на текущей неделе обсудит законопроект, предлагающий процедуру импичмента президента – Герасимов

Зеленский заявил Меркель, что заинтересован в "Нормандском формате" - кабмин ФРГ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА