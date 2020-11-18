Политика

10:07 18.11.2020

Конституционных оснований для роспуска Рады нет – Корниенко

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Конституционных оснований для роспуска Рады нет – Корниенко

Конституционных оснований для роспуска парламента нет, заявляет лидер партии "Слуга народа", первый заместитель главы одноименной фракции Александр Корниенко.

"На сегодняшний день нет конституционных оснований для роспуска. И мы об этом говорим постоянно. Я не думаю, что президент хотел досрочно прекратить полномочия Верховной Рады", - сказал Корниенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, пойдет ли президент Украины Владимир Зеленский на роспуск Верховной Рады, если она не поддержит его законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству".

Нардеп считает, что заявление президента о возможности пойти на роспуск парламента говорит о его обеспокоенности, что с одной стороны "суд принимает не очень полезные решения для страны", а с другой стороны - "и депутаты ведут себя не совсем понятно".

По его словам, часть народных депутатов "прямо поддерживает эти решения КСУ, часть - поддерживает завуалировано".

"То есть, это скорее такой сигнал - давайте задумаемся о проблеме, начнем дискуссию. Она и начиналась", - подчеркнул Корниенко.


Полный текст интервью с первым замглавы фракции "Слуга народа", лидером одноименной партии Александром Корниенко будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #розпуск #рада #конституция #корниенко
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