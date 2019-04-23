Политика

20:40 23.04.2019

Зеленский заявил Меркель, что заинтересован в "Нормандском формате" - кабмин ФРГ

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Зеленский заявил Меркель, что заинтересован в "Нормандском формате" - кабмин ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель и победивший во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский провели во вторник телефонный разговор, сообщила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

По ее словам, В.Зеленский показал в разговоре свою заинтересованность в прогрессе урегулирования конфликта на Донбассе в "Нормандском формате" (Украина, Германия, Франция и Россия).

"Зеленский поблагодарил за немецкую поддержку Украины и показал, что очень заинтересован в прогрессе в рамках "Нормандского формата", - говорится в заявлении У.Деммер, поступившем в "Интерфакс".

По словам представителя немецкого правительства, обе стороны в разговоре подчеркнули намерение сохранять тесные отношения между двумя странами.

"Канцлер поздравила его с победой на выборах. Результат демократических выборов дает ему мощный мандат", - отметила она.

Накануне А.Меркель, поздравляя В.Зеленского с победой на выборах Украины, пригласила его посетить Германию.

"Канцлер пригласила в Германию. Они договорились оставаться в тесном контакте", - добавила У.Деммер.

Ранее во вторник Центральная избирательная комиссия Украины по итогам обработки 100% электронных протоколов сообщила, что за В.Зеленского во втором туре президентских выборов проголосовали 73,22% избирателей.

Теги: #разговор #фрг_украина
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