Политика

15:17 23.04.2019

Светличная работает в обычном режиме и не писала заявления об отставке с должности главы Харьковской обладминистрации

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Светличная работает в обычном режиме и не писала заявления об отставке с должности главы Харьковской обладминистрации

Глава Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Юлия Светличная продолжает работать в обычном режиме, подчеркивают в пресс-службе ОГА.

"Глава Харьковской ОГА работает в обычном режиме согласно действующему законодательству, все мероприятия, социально-экономические программы и региональные проекты продолжают реализовываться", - сказали корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, отвечая на вопрос, написала ли Ю.Светличная заявление об отставке с должности, как это сделали ее коллеги из нескольких областей.

"Харьковская ОГА не комментирует действия других глав областных государственных администраций", - уточнили в пресс-службе.

Собеседник агентства уклонился от прямого ответа на вопрос, продолжит ли Ю.Светличная работу в команде избранного президентом Украины Владимира Зеленского, если получит соответствующее предложение, и чем намерена заняться в случае отставки.

"Юлия Светличная считает, что, в первую очередь, надо говорить о принципах дальнейшего строительства государства и развития региона. Все остальное - второстепенно", - сказали в пресс-службе ОГА.

Как сообщалось, ранее во вторник, 23 апреля, заявление об отставке подал глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль. 22 апреля заявления об отставке подали глава Львовской ОГА Олег Синютка и глава Николаевской ОГА Алексей Савченко.

Теги: #светличная #харьковска_ога #украина #харьковская_область
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