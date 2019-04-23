Политика

11:09 23.04.2019

Савченко не намерена быть в оппозиции к Зеленскому, поддерживает его предвыборную программу

2 мин читать
Савченко не намерена быть в оппозиции к Зеленскому, поддерживает его предвыборную программу

Народный депутат Украины Надежда Савченко, освобожденная из-под стражи 16 апреля, заявила, что разделяет положения предвыборной программы избранного президентом Украины Владимира Зеленского и пока не собирается быть в оппозиции к нему.

"Я увидела, что все старые политические силы умеют работать только так: или договорились – и в коалиции, или не договорились – и в оппозиции. Без договоренностей. Я не буду становиться в оппозицию. Мне достаточно было прочитать программу кандидата. Многие пункты – это те, о которых я заявляла три года тому назад", - сказала Н.Савченко журналистам в кулуарах парламента во вторник, отвечая на вопрос, поддержит ли она нового президента или будет в оппозиции.

"Я увидела в программе Зеленского то, что должно быть. Я считаю, что это надо поддержать"», - добавила она.

Между тем нардеп отметила, что готова быть оппонентом в некоторых дискуссионных вопросах.

Н.Савченко, которая пришла в парламент впервые с марта 2018 года, когда ее взяли под стражу, сообщила, что входит в курс дел, в частности работает над языковым законопроектом, который сейчас находится на рассмотрении парламента.

"Относительно моего будущего в этом парламенте – буду продолжать работать народным депутатом, поскольку я давала присягу украинскому народу. Относительно дальнейшего политического будущего – да, я останусь в политике. Я буду не одна. У меня есть моя команда", - сказала нардеп.

Н.Савченко заявила, что намерена участвовать в следующих парламентских выборах со своей политической силой "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

Теги: #савченко #украина #зеленский #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:18 23.04.2019
Савченко: Буду поддерживать Зеленского

Савченко: Буду поддерживать Зеленского

10:54 23.04.2019
В Минске говорят о возможности увеличения поставок темных нефтепродуктов в Украину на фоне российских санкций

В Минске говорят о возможности увеличения поставок темных нефтепродуктов в Украину на фоне российских санкций

10:45 23.04.2019
Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и Балтию

Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и Балтию

10:41 23.04.2019
Омелян ожидает принятие радой законопроекта о концессиях до конца апреля

Омелян ожидает принятие радой законопроекта о концессиях до конца апреля

10:39 23.04.2019
Москаль подал заявление об отставке с поста главы Закарпатской облгосадминистрации

Москаль подал заявление об отставке с поста главы Закарпатской облгосадминистрации

10:33 23.04.2019
Суд отказал САП во временном отстранении главы "Спецтехноэкспорта"

Суд отказал САП во временном отстранении главы "Спецтехноэкспорта"

10:24 23.04.2019
Зеленский запустил в Фейсбуке опрос о досрочном роспуске Рады

Зеленский запустил в Фейсбуке опрос о досрочном роспуске Рады

10:13 23.04.2019
Ferrexpo в 2018г сократила чистую прибыль на 15%

Ferrexpo в 2018г сократила чистую прибыль на 15%

10:00 23.04.2019
Судья Окружного админсуда Киева подал иск против Порошенко

Судья Окружного админсуда Киева подал иск против Порошенко

09:47 23.04.2019
99,87% электронных протоколов поступило в ЦИК: за Зеленского проголосовали 73,23% избирателей, у Порошенко 24,45%

99,87% электронных протоколов поступило в ЦИК: за Зеленского проголосовали 73,23% избирателей, у Порошенко 24,45%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Москаль подал заявление об отставке с поста главы Закарпатской облгосадминистрации

Зеленский запустил в Фейсбуке опрос о досрочном роспуске Рады

Порошенко рассчитывает победить на следующих выборах президента Украины

Первый визит Зеленского в Брюссель сможет продемонстрировать ЕС приоритетность европейского направления для нового президента Украины

99% электронных протоколов: Зеленский побеждает с 73,21%, у Порошенко – 24,46%

ПОСЛЕДНЕЕ

США продолжат помогать Южной Корее в поисках альтернативы иранской нефти

Порошенко рассчитывает победить на следующих выборах президента Украины

Во втором туре выборов президента Украины зафиксированы лишь несколько серьезных нарушений - отчет наблюдателей ОБСЕ

Первый визит Зеленского в Брюссель сможет продемонстрировать ЕС приоритетность европейского направления для нового президента Украины

99% электронных протоколов: Зеленский побеждает с 73,21%, у Порошенко – 24,46%

Рада назначит инаугурацию новоизбранного президента в предусмотренный законом срок - Парубий

Глава Львовской обладминистрации Синютка заявил об отставке

Закон об украинском языке будет ключевым в Раде на следующей неделе - Парубий

Трансформация Приватбанка – достижение проводимых в стране реформ и один из ключевых маркеров оздоровления банковского сектора Украины – посол Франции

США будут добиваться от РФ невмешательства во внутренние дела

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА