Порошенко призвал своих сторонников поддержать его на дебатах на "Олимпийском" вечером в пятницу

Президент Украины Петр Порошенко призвал своих сторонников прийти дебаты кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский", а также в фан-зону на Троицкой площади возле стадиона вечером в пятницу, 18 апреля.

"Мы должны сохранить и защитить Украину! 19 апреля нуждаюсь в вашей поддержке на дебатах на НСК "Олимпийский". Понимаю, что всех желающих стадион не вместит, поэтому собираемся в фан-зоне на Троицкой площади в 18:00, чтобы четко заявить о неизменности нашего евроатлантического курса", - написал П.Порошенко на странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

"Не дадим превратить Украину в Малороссию", - добавил он.

Предвыборные дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским начнутся на НСК "Олимпийский" (Киев) в 19:00 19 апреля.