У Зеленского опровергают присутствие Олега Дубины в команде кандидата в президенты

Пресс-служба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опровергает присутствие Олега Дубины в команде кандидата.

В обнародованном утром в четверг пресс-релизе подчеркивается, что "команда Владимира Зеленского не привлекала никаких лоббистских компаний или агентств для организации визита нашего представителя в США. У нас нет контракта с компанией Сигнал Груп".

Кроме того команда В.Зеленского заявляет, что "Олег Дубина, бывший первый вице-премьер Украины и экс-глава "Нафтогаза", никогда не был и не является членом команды Владимира Зеленского".

"Принципиальная позиция Владимира Зеленского относительно кадровых вопросов, которую он задекларировал в начале кампании и которая является ключевой в подходе, заключается в том, что никаких подковерных договоренностей, обещаний и раздачи будущих должностей, портфелей и мест в списках кулуарно, втайне от общества мы не вели, не ведем и вести не будем. Именно эта позиция отличает нас от представителей "старых" политических элит", - говорится в пресс-релизе.