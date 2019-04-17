Политика

19:11 17.04.2019

Тимошенко знает, что президентом станет Зеленский и зовет украинцев к согласию

1 мин читать
Тимошенко знает, что президентом станет Зеленский и зовет украинцев к согласию

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, занявшая третье место по итогам голосования в первом туре выборов президента Украины, уверена, что новым главой государства станет Владимир Зеленский. Она призывает украинцев к единству и спокойствию.

"Нам с вами нужно вернуться с политической войны, прекратить этот политический передоз в нашей ежедневной жизни и больше не задавать вопрос, за кого голосовать во втором туре. Потому что математика больших чисел уже говорит о том, что во втором туре победит Владимир Зеленский. Это объективная реальность. Нужно уже думать, как с этим жить дальше", - сказала Ю.Тимошенко в видеообращении, размещенном на ее странице в Фейсбуке в среду.

По ее словам, сейчас намного ценнее, чем выборы какого-либо президента – сохранить друг друга и любовь в семьях.

"Именно наше единство - залог того, что в стране все будет хорошо, а не выборы президента. Будьте просто спокойными", - призвала Ю.Тимошенко.

Политик верит, что "у нас все будет хорошо", нужно просто "уверенно смотреть в будущее".

Теги: #тимошенко #призыв #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:16 17.04.2019
Переговоры по формату дебатов между Порошенко и Зеленским еще продолжаются

Переговоры по формату дебатов между Порошенко и Зеленским еще продолжаются

16:49 17.04.2019
В Раде могут затягивать с инаугурацией новоизбранного президента, либо сформировать новую коалицию, чтобы не допустить роспуска парламента – Куприй

В Раде могут затягивать с инаугурацией новоизбранного президента, либо сформировать новую коалицию, чтобы не допустить роспуска парламента – Куприй

16:40 17.04.2019
Влияние досрочных выборов в Раду на экономику будет небольшим, но лучше их избежать – президент EBA

Влияние досрочных выборов в Раду на экономику будет небольшим, но лучше их избежать – президент EBA

16:22 17.04.2019
МВД приглашает представителей штабов кандидатов в президенты на совещание по безопасности в ходе дебатов на "Олимпийском"

МВД приглашает представителей штабов кандидатов в президенты на совещание по безопасности в ходе дебатов на "Олимпийском"

16:15 17.04.2019
МВД приглашает представителей штабов кандидатов в президенты на совещание по безопасности в ходе дебатов на "Олимпийском"

МВД приглашает представителей штабов кандидатов в президенты на совещание по безопасности в ходе дебатов на "Олимпийском"

15:24 17.04.2019
Порошенко поддерживает перезагрузку антикоррупционных органов, если те неэффективны

Порошенко поддерживает перезагрузку антикоррупционных органов, если те неэффективны

15:14 17.04.2019
Порошенко: Прорыв в экономическом развитии Украины невозможен без рынка земли

Порошенко: Прорыв в экономическом развитии Украины невозможен без рынка земли

14:55 17.04.2019
Штаб Порошенко в среду начинает регистрацию желающих прийти на дебаты на "Олимпийский"

Штаб Порошенко в среду начинает регистрацию желающих прийти на дебаты на "Олимпийский"

14:38 17.04.2019
В штабе Порошенко опасаются, что сторонники Зеленского попытаются сорвать дебаты на "Олимпийском"

В штабе Порошенко опасаются, что сторонники Зеленского попытаются сорвать дебаты на "Олимпийском"

14:31 17.04.2019
Представитель Порошенко в среду обратится в ЦИК относительно внесения изменений в порядок проведения дебатов

Представитель Порошенко в среду обратится в ЦИК относительно внесения изменений в порядок проведения дебатов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Команда Зеленского призывает граждан активно идти на выборы и установить мировой рекорд селфи на фоне избирательных участков

Представитель Порошенко в среду обратится в ЦИК относительно внесения изменений в порядок проведения дебатов

На дебаты Зеленского с Порошенко на "Олимпийском" забронировано уже 12 тыс. бесплатных мест – команда Зеленского

У Зеленского предлагают расширение "нормандского формата" за счет США и Великобритании как подписантов Будапештского меморандума

Порошенко обещает прийти на НСК "Олимпийский" 19 апреля для участия в дебатах с Зеленским

ПОСЛЕДНЕЕ

Команда Зеленского призывает граждан активно идти на выборы и установить мировой рекорд селфи на фоне избирательных участков

Путин заявил, что в его графике нет встречи в "нормандском формате"

Порошенко: если в планах другого кандидата будет возвращение к Конституции 1996 года, это будет узурпация власти

Порошенко: риски и угрозы сейчас ничуть не меньше, чем в 2013-2014 годах

На дебаты Зеленского с Порошенко на "Олимпийском" забронировано уже 12 тыс. бесплатных мест – команда Зеленского

Порошенко ожидают в 14:00 среды на Общественном ТВ

Лондон намерен сохранить и усилить антироссийские санкции после Brexit

У Зеленского предлагают расширение "нормандского формата" за счет США и Великобритании как подписантов Будапештского меморандума

Порошенко пообещал переукомплектацию комиссии по инвалидности военнослужащих

Порошенко обещает прийти на НСК "Олимпийский" 19 апреля для участия в дебатах с Зеленским

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА