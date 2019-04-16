Агрессию РФ нужно остановить и на энергетическом направлении

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини отмечает необходимость остановить агрессию России, в том числе, на энергетическом направлении.

"Если сконцентрировать доставку газа в российских руках - это большая опасность. Проект "Северный поток-2" приведет к физическому уничтожению украинской газотранспортной системы как ключевого звена доставки топлива в ЕС", - цитирует В.Гройсмана сайт украинского правительства.

Говоря о транзитном потенциале Украины и Словакии, собеседники отметили не только энергетическую составляющую вопроса (Словакия 4,5 года обеспечивает реверсные поставки газа в Украину), но и транспортную составляющую.

В политическом контексте стороны коснулись вопроса продления санкций против РФ из-за ее действий на Донбассе и в акватории Азовского моря.

"Агрессор должен заплатить высокую цену за свои действия. Если бы Украина не устояла, то российский враг пошел бы дальше", - отметил украинский премьер.