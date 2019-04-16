Политика

14:19 16.04.2019

Агрессию РФ нужно остановить и на энергетическом направлении

1 мин читать
Агрессию РФ нужно остановить и на энергетическом направлении

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини отмечает необходимость остановить агрессию России, в том числе, на энергетическом направлении.

"Если сконцентрировать доставку газа в российских руках - это большая опасность. Проект "Северный поток-2" приведет к физическому уничтожению украинской газотранспортной системы как ключевого звена доставки топлива в ЕС", - цитирует В.Гройсмана сайт украинского правительства.

Говоря о транзитном потенциале Украины и Словакии, собеседники отметили не только энергетическую составляющую вопроса (Словакия 4,5 года обеспечивает реверсные поставки газа в Украину), но и транспортную составляющую.

В политическом контексте стороны коснулись вопроса продления санкций против РФ из-за ее действий на Донбассе и в акватории Азовского моря.

"Агрессор должен заплатить высокую цену за свои действия. Если бы Украина не устояла, то российский враг пошел бы дальше", - отметил украинский премьер.

Теги: #словакия #россия #украина #гройсман
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:22 16.04.2019
Суд направил на дорасследование дело по обвинению блогера Шария в хулиганстве в одном из ресторанов Киева, прокуратура обжалует это решение

Суд направил на дорасследование дело по обвинению блогера Шария в хулиганстве в одном из ресторанов Киева, прокуратура обжалует это решение

14:15 16.04.2019
Гройсман предложил премьеру Словакии изучить вопрос создания мультимодальных логистических центров в двух странах

Гройсман предложил премьеру Словакии изучить вопрос создания мультимодальных логистических центров в двух странах

14:10 16.04.2019
Представители украинских СМИ призвали Зеленского провести пресс-конференцию до дебатов

Представители украинских СМИ призвали Зеленского провести пресс-конференцию до дебатов

13:55 16.04.2019
Министр Жданов призвал руководство "Олимпийского" обеспечить равные права кандидатов на доступ к стадиону для проведения дебатов

Министр Жданов призвал руководство "Олимпийского" обеспечить равные права кандидатов на доступ к стадиону для проведения дебатов

13:49 16.04.2019
Профильный комитет может рассмотреть на ближайшем заседании законопроект об увеличении максимального дохода для "единщиков"

Профильный комитет может рассмотреть на ближайшем заседании законопроект об увеличении максимального дохода для "единщиков"

13:42 16.04.2019
"Газпром" увеличил транзит газа через Украину на 25% из-за ремонта "Ямал-Европа" – "Нафтогаз"

"Газпром" увеличил транзит газа через Украину на 25% из-за ремонта "Ямал-Европа" – "Нафтогаз"

13:42 16.04.2019
Украинцы хотят от нового президента снижения тарифов на комуслуги и подачи в Раду законопроектов о снятии неприкосновенности - опрос КМИС

Украинцы хотят от нового президента снижения тарифов на комуслуги и подачи в Раду законопроектов о снятии неприкосновенности - опрос КМИС

13:42 16.04.2019
В Раду сегодня прошли бы "Слуга народа", "Оппозиционная платформа –"За жизнь", "Блок Порошенко", "Батькивщина", "Гражданская позиция", "Сила и честь" - опрос

В Раду сегодня прошли бы "Слуга народа", "Оппозиционная платформа –"За жизнь", "Блок Порошенко", "Батькивщина", "Гражданская позиция", "Сила и честь" - опрос

13:38 16.04.2019
Украинцы хотят от нового президента снижения тарифов на комуслуги и подачи в Раду законопроектов о снятии неприкосновенности - опрос КМИС

Украинцы хотят от нового президента снижения тарифов на комуслуги и подачи в Раду законопроектов о снятии неприкосновенности - опрос КМИС

13:30 16.04.2019
Лишь 3% украинцев считают пост президента лишним

Лишь 3% украинцев считают пост президента лишним

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За Зеленского во втором туре выборов намерены проголосовать 72,2% определившихся украинцев, за Порошенко 25,4% - соцопрос КМИС

Суд обязал НАБУ открыть дело относительно возможного нецелевого использования бюджетных средств и злоупотребления властью Парубием

Освобождение из-под стражи Савченко и Рубана не означает снятия обвинений

Порошенко не удовлетворен качеством расследования дела об убийстве Небесной сотни

Порошенко сочувствует Макрону в связи с пожаром в Нотр-Дам де Пари

ПОСЛЕДНЕЕ

За Зеленского во втором туре выборов намерены проголосовать 72,2% определившихся украинцев, за Порошенко 25,4% - соцопрос КМИС

Суд обязал НАБУ открыть дело относительно возможного нецелевого использования бюджетных средств и злоупотребления властью Парубием

Освобождение из-под стражи Савченко и Рубана не означает снятия обвинений

Европа поможет Франции восстановить Нотр-Дам

Посол Франции возмущена шуткой политолога Березовца о пожаре в соборе Парижской Богоматери

Порошенко: второй тур выборов не будет сорван

Порошенко: экс-министр финансов Данилюк, работающий в штабе кандидата в президенты Зеленского, имеет конфликт интересов

Портнов и Лукаш не имеют никакого отношения к команде Зеленского

Порошенко: экстрадиция Крючкова - предвыборная технология избирательного штаба кандидата в президенты Зеленского

Данилюк не подтверждает, что он является претендентом на министра иностранных дел, в случае победы Зеленского на выборах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА