Суд обязал НАБУ открыть дело относительно возможного нецелевого использования бюджетных средств и злоупотребления властью Парубием

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) внести в Единый реестр досудебного расследования сведения о возможном нецелевом использовании бюджетных средств и злоупотреблении властью или служебным положением председателем Верховной Рады Андреем Парубием.

Согласно информации Единого реестра судебных решений, такое определение Соломенский суд вынес 2 апреля и дал НАБУ 24 часа на его исполнение с момента получения копии определения.

Жалоба касалась того, что НАБУ не внесло в ЕРДР сведения о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.210 (нецелевое использование бюджетных средств) и ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.