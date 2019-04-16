Политика

12:50 16.04.2019

Суд обязал НАБУ открыть дело относительно возможного нецелевого использования бюджетных средств и злоупотребления властью Парубием

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Суд обязал НАБУ открыть дело относительно возможного нецелевого использования бюджетных средств и злоупотребления властью Парубием

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) внести в Единый реестр досудебного расследования сведения о возможном нецелевом использовании бюджетных средств и злоупотреблении властью или служебным положением председателем Верховной Рады Андреем Парубием.

Согласно информации Единого реестра судебных решений, такое определение Соломенский суд вынес 2 апреля и дал НАБУ 24 часа на его исполнение с момента получения копии определения.

Жалоба касалась того, что НАБУ не внесло в ЕРДР сведения о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.210 (нецелевое использование бюджетных средств) и ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #набу #парубий #украина
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