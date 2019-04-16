Порошенко: экстрадиция Крючкова - предвыборная технология избирательного штаба кандидата в президенты Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко считает экстрадицию Дмитрия Крючкова предвыборной технологией избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского.

"Меньше, чем за неделю до выборов возвращается господин Крючков… Увидите, завтра господина Крючкова поведут в суд, послезавтра он окажется на свободе, а в четверг он будет на канале "1+1" на территории господина Зеленского для того, чтобы сыграть свою роль в избирательном процессе", - сказал П.Порошенко в программе "Свобода слова" в понедельник вечером в эфире телеканала ICTV.

П.Порошенко отметил, что Д. Крючков три года прятался по всему миру, "начиная от Крыма и Российской Федерации и заканчивая Германией, где он был задержан".

Он напомнил, что за несколько недель до выборов Д. Крючков "сдается немецкой власти" и "пишет заявление о готовности добровольно возвратиться в Украину и дать сведения", а в интервью журналистам говорит, что в схемах, в которых его обвиняют, якобы, замешан и первый заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко.

"Ничего общего с борьбой с коррупцией это не имеет. Три года надо было бороться с этой коррупцией или сразу после президентских выборов. Это избирательные технологии штаба моего оппонента и его патрона господина Коломойского", - подчеркнул П.Порошенко.

При этом П.Порошенко отметил, что если до конца избирательного процесса Д. Крючков не появится в эфире "1+1", он готов сказать, что был не прав.

Президент также отметил, что Д.Крючкова лично не знает.

Кроме того, П.Порошенко сообщил, что И.Кононенко после выборов ответит на вопросы следователей. "Если он будет виновен, должен нести за это ответственность", - подытожил президент.

Как сообщалось, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в международном аэропорту "Борисполь" задержали экстрадированного в Украину из Германии бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова, подозреваемого в хищении средств подконтрольных государству облэнерго.

Согласно информации, обнародованной на странице НАБУ в соцсети Фейсбук, в понедельник, 15 апреля, Д.Крючкова, подозревают в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн.

Как сообщалось, журналисты-расследователи телепрограммы "Схемы: коррупция в деталях – RFERL" утверждали, что экс-нардеп Д.Крючков через руководимую им компанию "Энергомережа" в 2015 году организовывал схемы выведения средств из государственных энергоснабжающих компаний (облэнерго) в интересах, в частности, бизнесменов Игоря и Григория Суркисов, а также народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко.