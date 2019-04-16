Данилюк не подтверждает, что он является претендентом на министра иностранных дел, в случае победы Зеленского на выборах

Член команды кандидата в президенты Владимира Зеленского экс-министр финансов Александр Данилюк не подтверждает, что он является претендентом на должность министра иностранных дел, в случае победы В.Зеленского на выборах.

"Я это не подтверждаю. Поэтому некоторые люди в правительстве сейчас могут немножко расслабиться, нечего боятся", - сообщил А.Данилюк в эфире телеканала "ICTV" в понедельник вечером, отвечая он на вопрос ведущего, фигурирует ли он в списках претендентов на должность министра иностранных дел.

В то же время, А.Данилюк подтвердил, что до 19 апреля командой кандидата будет представлен перечень лиц, которые будут претендовать на должности министра иностранных дел, министра обороны, а также главы СБУ и генерального прокурора, в случае победы В.Зеленского на выборах президента.