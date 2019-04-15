Политика

23:03 15.04.2019

Порошенко не удовлетворен качеством расследования дела об убийстве Небесной сотни

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Порошенко не удовлетворен качеством расследования дела об убийстве Небесной сотни

Президент Украины Петр Порошенко не доволен качеством расследования преступлений против протестующих в 2013-2014гг.

"Я не удовлетворен ходом расследования дела о гибели или убийстве Небесной сотни. Я об этом публично заявляю. Я знаю, кто расследует… и  заявляю - фамилия этого прокурорского руководителя - господин Горбатюк", - сказал П.Порошенко в программе "Свобода слова" в понедельник в эфире ICTV.

Как ранее сообщалось, начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявлял, что расследование преступлений против протестующих в 2013-2014гг. до сих пор не завершилось из-за отсутствия поддержки со стороны руководства Украины.

Теги: #расследование #порошенко #украина #небесная_сотня
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