Порошенко не удовлетворен качеством расследования дела об убийстве Небесной сотни

Президент Украины Петр Порошенко не доволен качеством расследования преступлений против протестующих в 2013-2014гг.

"Я не удовлетворен ходом расследования дела о гибели или убийстве Небесной сотни. Я об этом публично заявляю. Я знаю, кто расследует… и заявляю - фамилия этого прокурорского руководителя - господин Горбатюк", - сказал П.Порошенко в программе "Свобода слова" в понедельник в эфире ICTV.

Как ранее сообщалось, начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявлял, что расследование преступлений против протестующих в 2013-2014гг. до сих пор не завершилось из-за отсутствия поддержки со стороны руководства Украины.