Политика

20:21 15.04.2019

В штабе Зеленского не поддерживают предложение штаба Порошенко провести дебаты на "Олимпийском" в рабочее время

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В штабе Зеленского не поддерживают предложение штаба Порошенко провести дебаты на "Олимпийском" в рабочее время

В избирательном штабе кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского считают нецелесообразным предложение избирательного штаба другого кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко о проведении дебатов на НСК "Олимпийский" (Киев) 19 апреля с 16.00 до 18.00, поскольку в это время еще не завершится рабочий день и все желающие послушать кандидатов не смогут добраться до стадиона.

"Законом предусмотрено, что дебаты проходят с 19.00 до 22.00 19 апреля, если я не ошибаюсь. Почему они ищут каждый раз какие-то лазейки, чтобы туда (на НСК "Олимпийский" – ИФ) не прийти – это вопрос. На самом деле, если мы даже говорим о наших согражданах, то в рабочее время (с 16.00 до 18.00 пятницы, как предложил ранее штаб П.Порошенко – ИФ), в пятницу, им будет тяжело прийти на стадион, нежели вечером, когда у всех уже закончится рабочий день, чтобы послушать кандидатов в президенты", - сказал спикер по вопросам хода избирательной кампании штаба В.Зеленского Дмитрий Разумков агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник, комментируя озвученное предложение спикера штаба П.Порошенко Олега Медведева.

Он еще раз подчеркнул, что дебаты согласно законодательству должны начинаться с 19.00 19 апреля и именно это время изначально было предложено штабом В.Зеленского.

Как сообщалось, 15 апреля спикер избирательного штаба П.Порошенко Олег Медведев на брифинге сообщил, что П.Порошенко предлагает В.Зеленскому провести предвыборные дебаты на НСК "Олимпийский" (Киев) между 16:00 и 18:00 в пятницу, 19 апреля, а затем принять участие на дебатах в студии Общественного вещателя.

"Петр Порошенко вдобавок к тем дебатам, которые предусмотрены законодательством предлагает Владимиру Зеленскому в этот же день 19 апреля провести еще одни дебаты на стадионе "Олимпийский" во временных рамках с 16:00 до 18:00. Почему? Далее и Порошенко, и Зеленский должны выдвинуться, каждый отдельно своей дорогой, на дебаты на Общественное телевидение", - сказал О.Медведев на брифинге в понедельник.

По его словам, кандидаты в президенты должны прибыть в студию Общественного в 19:30 пятницы и провести жеребьевку для установления последовательности выступлений. О.Медведев добавил, что считает это компромиссным и конструктивным предложением. "У Зеленского нет никаких оснований его не принять, если он действительно хочет настоящих содержательных дебатов", - отметил он.

Теги: #дебаты #зеленский #выборы
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