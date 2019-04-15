Политика

00:43 15.04.2019

Провокационные борды с Порошенко снимут и выпишут штраф - полиция

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Провокационные борды с Порошенко снимут и выпишут штраф - полиция

Провокационная наружная реклама в стилистике предвыборной агитации штаба президента Украины Петра Порошенко размещена с нарушением законодательства, сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"По предварительной проверке, эта внешняя реклама размещена с нарушением законодательства. Ведь не содержит информации об учреждении, которое осуществило печать, тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск, и заказчика этих материалов", - цитирует в воскресенье вечером интернет-издание "Украинская правда" Я.Тракало.

По словам спикера, сейчас полиция проводит проверку по всем регионам, где выявлены размещения политической рекламы следующего содержания.

"Согласно ч.2 ст.212-13 КУоАП, распространение наружной рекламы без указанной в законодательстве информации - влечет наложение штрафа. На лиц, разместивших такую политическую рекламу с нарушением законодательства, будут составлены соответствующие админматериалы", - добавил Я.Тракало.

По его словам, сами борды коммунальные службы снимут.

Теги: #борды #украина #полиция #выборы
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