Порошенко: То, что Зеленский не поясняет его поддержку со стороны российских и сбежавших в РФ политиков - это неуважение к избирателям

Президент Украины Петр Порошенко хочет услышать от кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, почему его поддерживают ряд российских и сбежавших в РФ украинских политиков, включая депутата Госдумы РФ Владимира Жириновского, лидера КПРФ Геннадия Зюганова, экс-премьера и экс-президента Украины Николая Азарова и Виктора Януковича.

"Мне не нравится, когда у нас все, начиная от Жириновского и заканчивая Азаровым, начиная от Януковича и заканчивая Зюгановым поддерживают президента (кандидата в президенты – ИФ) моей страны. Мне это не нравится. Но я никого не обвиняю - я считаю, что эту ситуацию мог бы пояснить сам кандидат. Но почему-то он этого не делает. Я не считаю, что это очень хорошо. Это неуважение не к Порошенко… Это неуважение к народу, к избирателям", - сказал П.Порошенко на НСК "Олимпийский" в центре Киева в воскресенье, куда он прибыл для дебатов с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, отвечая на вопросы журналистов.

Президент считает опасным для страны, когда в предвыборной борьбе участвует виртуальный кандидат. "Мне не нравится, когда вместо участи в дебатах у нас виртуальный кандидат… Поскольку, когда кандидат мелькает на экранах, но ничего не говорит, для большинства – это просто сюжет из фильма "Слуга народа". Но мы же выбираем не Голобородько (главный персонаж фильма, которого играет В.Зеленский – ИФ) – мы выбираем президента Украины", - сказал глава государства.

П.Порошенко подчеркнул, что сам для себя хочет знать позицию В.Зеленского по самым важным направлениям реализации полномочий президента Украины, как Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины, и как гаранта конституционных прав и свобод граждан, и как защитника Украины.