Конституционных оснований для прекращения полномочий Рады нет – Порошенко

Оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады нет, подчеркивает президент Украины Петр Порошенко.

"Что касается досрочного прекращения полномочий парламента – я хочу отдельно подчеркнуть, что конституционных оснований для прекращения полномочий парламента не существует", - сказал П.Порошенко на НСК "Олимпийский" в центре Киева в воскресенье, куда он прибыл для дебатов с В.Зеленским, отвечая на вопросы журналистов.

При этом он добавил: "Если есть определенные теории заговора, то я в них не верю".

П.Порошенко считает, что Верховная Рада нынешнего состава "сделала огромные шаги в поддержке предложений президента, реализации процесса реформ".

Он назвал "путем к тоталитаризму" возможность новоизбранного президента в любое время распускать парламент.