Порошенко и председатель ХДС Германии обсудили ситуацию в оккупированных РФ Донбассе и Крыму

В рамках рабочего визита в Германию президент Украины Петр Порошенко встретился с председателем Христианско-демократического союза Германии Аннеґрет Крамп-Карренбауэр и обсудил вопросы двусторонней повестки дня.

"Было отмечено динамичное развитие политического диалога между Украиной и ФРГ. А.Крамп-Карренбауэр дала высокую оценку прозрачности проведения первого тура президентских выборов в Украине и их соответствия высоким демократическим стандартам. Собеседники обсудили вопросы двусторонней повестки дня, в том числе ситуацию в оккупированных Россией Донбассе и Крыму", - сообщает в пятницу пресс-служба главы Украинского государства.

В информации отмечается, что отдельное внимание во время встречи было уделено вопросу немедленного и безусловного освобождения военнопленных украинских моряков и политических заключенных, незаконно содержащихся Россией.