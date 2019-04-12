Политика

11:42 12.04.2019

Порошенко и председатель ХДС Германии обсудили ситуацию в оккупированных РФ Донбассе и Крыму

1 мин читать
Порошенко и председатель ХДС Германии обсудили ситуацию в оккупированных РФ Донбассе и Крыму

В рамках рабочего визита в Германию президент Украины Петр Порошенко встретился с председателем Христианско-демократического союза Германии Аннеґрет Крамп-Карренбауэр и обсудил вопросы двусторонней повестки дня.

"Было отмечено динамичное развитие политического диалога между Украиной и ФРГ. А.Крамп-Карренбауэр дала высокую оценку прозрачности проведения первого тура президентских выборов в Украине и их соответствия высоким демократическим стандартам. Собеседники обсудили вопросы двусторонней повестки дня, в том числе ситуацию в оккупированных Россией Донбассе и Крыму", - сообщает в пятницу пресс-служба главы Украинского государства.

В информации отмечается, что отдельное внимание во время встречи было уделено вопросу немедленного и безусловного освобождения военнопленных украинских моряков и политических заключенных, незаконно содержащихся Россией.

Теги: #крым #украина #донбасс #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:21 12.04.2019
Тимошенко призывает Порошенко и Зеленского в политической борьбе не дискредитировать статус президента

Тимошенко призывает Порошенко и Зеленского в политической борьбе не дискредитировать статус президента

13:19 12.04.2019
В Киеве к мужчине, пытавшемуся пробраться на лесбийскую конференцию, охранник применил газовый баллончик

В Киеве к мужчине, пытавшемуся пробраться на лесбийскую конференцию, охранник применил газовый баллончик

13:04 12.04.2019
В Харьковской области с начала года корью заболело 349 человек

В Харьковской области с начала года корью заболело 349 человек

12:55 12.04.2019
И.Геращенко просит МВД возбудить дело против авторов "Слуги народа" за сцены с расстрелом парламента

И.Геращенко просит МВД возбудить дело против авторов "Слуги народа" за сцены с расстрелом парламента

12:38 12.04.2019
СБУ сняла запрет въезда в Украину австрийскому журналисту Вершютцу

СБУ сняла запрет въезда в Украину австрийскому журналисту Вершютцу

12:19 12.04.2019
МЭРТ расширил до 163 перечень участников госпрограммы поддержки сельхозмашиностроения

МЭРТ расширил до 163 перечень участников госпрограммы поддержки сельхозмашиностроения

12:14 12.04.2019
Жилкомуслуги в Киеве в марте оплатили 75% получателей монетизированных субсидий

Жилкомуслуги в Киеве в марте оплатили 75% получателей монетизированных субсидий

12:12 12.04.2019
Бригада компании "Вода Донбасса" попала под обстрел

Бригада компании "Вода Донбасса" попала под обстрел

12:00 12.04.2019
Порошенко уволил Гордеева с должности главы Херсноской ОГА, назначил и.о. главы Дмитрия Бутрия

Порошенко уволил Гордеева с должности главы Херсноской ОГА, назначил и.о. главы Дмитрия Бутрия

11:36 12.04.2019
Минобороны по запросу нардепа Черновол сообщит, уклонялся ли Зеленский от мобилизации в 2014г

Минобороны по запросу нардепа Черновол сообщит, уклонялся ли Зеленский от мобилизации в 2014г

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Тимошенко призывает Порошенко и Зеленского в политической борьбе не дискредитировать статус президента

И.Геращенко просит МВД возбудить дело против авторов "Слуги народа" за сцены с расстрелом парламента

Участие РФ в институциях, которые отстаивают международное право, недопустимо

Порошенко - экс-главе Одесской ОГА Степанову: если бы я знал, что вы задержите выплаты малообеспеченным, уволил бы вас раньше

Зеленский и Порошенко устроили перепалку в телефонном режиме в эфире "1+1" на тему дебатов: президент зовет оппонента на 14 апреля, шоумен настаивает на 19 апреля

ПОСЛЕДНЕЕ

Участие РФ в институциях, которые отстаивают международное право, недопустимо

Трамп и глава Южной Кореи обсудили возможность третьего саммита США-КНДР

Аласания объяснил, в каком формате возможен телемост для дебатов между Порошенко и Зеленским

САП опровергает обвинения НАБУ в саботаже расследования коррупции в "Укроборонпроме"

Штаб Зеленского: изначально кандидаты были готовы на дебаты 19 февраля на "Олимпийском", но затем у Порошенко изменили позицию на 14 апреля

Порошенко - экс-главе Одесской ОГА Степанову: если бы я знал, что вы задержите выплаты малообеспеченным, уволил бы вас раньше

Порошенко опроверг какие-либо вмешательства в расследования уголовных дел

Прокурор Кулик опровергает встречи с Коломойским либо его окружением

Зеленский и Порошенко устроили перепалку в телефонном режиме в эфире "1+1" на тему дебатов: президент зовет оппонента на 14 апреля, шоумен настаивает на 19 апреля

Прокурор Кулик во время поездки в Израиль встречался с окружением Коломойского - Порошенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА