Порошенко: Если РФ ветирует решение СБ ООН по миротворцам на Донбассе, санкции будут усилены

Санкции против Российской Федерации будут усилены, если Москва наложит вето решение Совета безопасности ООН о введении миротворческой миссии на Донбассе, прогнозирует президент Украины Петр Порошенко.

Отвечая на вопрос о том, что будет, если РФ наложит вето на решение Совета безопасности ООН о введении миротворцев на Донбассе, П.Порошенко в эфире радио "НВ" ("Новое время ") в среду заявил: "Значит, будут усилены санкции. И санкции будут в очень чувствительных сферах. Например, в финансовой. Например, остальные активы ближайшего окружения Путина. Например, запрет передачи в чувствительных технологиях, которые формируют российскую экономику".

По мнению главы государства при профессиональном подходе цена российской оккупации Украины должна увеличиваться с каждым месяцем.

"Если придут некомпетентные люди (к власти в Украине – ИФ), санкции (в отношении РФ – ИФ) будут отменены", - заявил П.Порошенко.