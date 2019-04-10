Помпео подтвердил, что Египет в случае покупки российских вооружений подпадет под санкции США

США введут санкции против Египта, если он не откажется от закупки российских вооружений, в частности, истребителей Су-35, заявил госсекретарь Майк Помпео

"Мы ясно дали понять, что в случае приобретения этих систем в отношении режима будут применены санкции в соответствии с законом о противодействии противникам Америки посредством санкций", - подтвердил дипломат, выступая в Сенате США по вопросам бюджета Госдепартамента.

Он отметил, что Египет заявил, что представляет себе возможные последствия, и выразил надежду, что Каир откажется от этой сделки.

Тем не менее, как отмечают западные СМИ, несмотря на серьезные разногласия по этому вопросу, президент США Дональд Трамп очень тепло принял президента Египта Абделя-Фаттаха аль-Сиси. Встреча и переговоры состоялись в минувший вторник.

Ранее сообщалось, что Египет и Россия договорились о поставках 20 Су-35.