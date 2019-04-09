Политика

20:08 09.04.2019

Британский парламент поддержал инициативу Мэй об отсрочке Brexit до 30 июня

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Британский парламент поддержал инициативу Мэй об отсрочке Brexit до 30 июня

Палата общин Великобритании во вторник поддержала предложение премьер-министра Терезы Мэй попросить Брюссель об отсрочке выхода Британии из ЕС до 30 июня, сообщает телеканал BBC.

За эту инициативу высказались 420 депутатов, против нее - 110 членов парламента.

Голосование состоялась после того, как на прошлой неделе Т.Мэй направила письмо с соответствующей просьбой председателю Европейского совета Дональду Туску.

Обсуждаться вопрос продления сроков Brexit будет на саммите ЕС в среду. Любое предложение по Brexit должны будут одобрить лидеры всех 27 стран, остающихся в ЕС. СМИ сообщали, что у Д.Туска есть собственный план по продлению Brexit - он предлагает отодвинуть выход Великобритании из ЕС на год.

На текущий момент ближайшей возможной датой Brexit является 12 апреля. В этот день Великобритания покинет ЕС без каких-либо договоренностей с Брюсселем, если в среду стороны не смогут найти решение проблемы.

 

Теги: #brexit #британия
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